Tormenta invernal Fern amenaza a Estados Unidos: más de 175 millones de personas terminarían afectadas

Estados Unidos espera una fuerte tormenta invernal que afectará gran parte del país: 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 1:55 p. m.
Peligrosa tormenta invernal en Estados Unidos
Peligrosa tormenta invernal en Estados Unidos Foto: AP

Una tormenta invernal, que traerá temperaturas muy frías, está prevista para esta semana en una extensa zona de Estados Unidos; se estima que más de 175 millones de personas podrían sufrir cortes de energía y trastornos en los viajes.

La tormenta invernal Fern afectará una parte importante del territorio continental estadounidense, desde Texas y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, según indican los pronósticos.

Una máquina de nieve trabaja durante la tormenta Elli.
Tormenta invernal afectaría gran parte de los Estados Unidos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre la presencia de “temperaturas glaciales” debido a un frente frío del Ártico.

El punto más crítico de la tormenta se espera para el jueves 22 y el viernes 23 de enero. En ese contexto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el martes el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional del estado, además de recursos del Departamento de Transporte, para ayudar a aliviar la presión en las carreteras.

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

“Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de viento, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas; las más frías podrían caer por debajo de los 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte”, según el NWS.

Se indicó que las temperaturas bajas avanzarán desde el norte del país el jueves hacia el valle del Misisipi, el valle de Ohio y el noreste, de aquí al domingo.

Los meteorólogos, además, advirtieron que podrían caer más de 30 centímetros de nieve en toda la región del Atlántico medio, lo que necesariamente generaría complicaciones en materia de movilidad.

Los canales especializados en meteorología en Estados Unidos difundían predicciones apocalípticas de “hielo paralizante” y nevadas récord, así como de lluvia helada que podría dañar la infraestructura eléctrica y los árboles.

La ciudad de Nueva York, capital financiera de Estados Unidos y el área urbana con más habitantes del país, podría recibir hasta 30 centímetros de nieve, señaló The Weather Channel.

Medios locales advirtieron que una combinación de nieve, lluvia y aguanieve podría hacer que viajar sea casi imposible.

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

Se recomienda no conducir en medio de estas condiciones meteorológicas, ya que hacerlo puede ponerlo en riesgo. Postergue, de ser necesario, cualquier compromiso que conlleve un desplazamiento durante esta temporada.

La Comisión de Carreteras del Condado de Monroe, que cubre una amplia zona a las afueras de Detroit, Michigan, advirtió que “hay escasez de sal”, la cual se utiliza para derretir el hielo que puede acumularse.

Aviones de Air France en la pista mientras las máquinas quitanieves limpian las pistas tras las fuertes nevadas que provocaron la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Orly, al sur de París, el 7 de enero de 2026.
Se pueden experimentar cortes de energía. Foto: AFP

“Este año hemos usado más de lo que usamos en los últimos cuatro diciembres juntos”, dijo David Leach, gerente de la comisión, a CBS News.

En años anteriores, algunas zonas rurales del noreste han quedado completamente incomunicadas, mientras las máquinas quitanieves intentaban despejar las carreteras.

*Con información de AFP.

