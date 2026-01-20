Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

A raíz de la ola de frío que está experimentando Nueva York, las temperaturas seguirán por debajo de cero y, de acuerdo con las estimaciones, las bajas temperaturas se agudizarán durante el fin de semana.

El pronóstico indica que el frío podría prolongarse incluso hasta principios de febrero; el clima para el día 20 de enero tendría una temperatura máxima esperada de -4 grados centígrados y una mínima de -10 grados centígrados.

Se encienden las alarmas en Estados Unidos por tormenta invernal: la acumulación de nieve podría afectar a varios estados

Frío en Estados Unidos. Foto: Getty Images

La humedad rondaría el 52 %, con vientos de 25 kilómetros por hora, manteniéndose de esta manera durante la primera parte de la mañana.

Hacia la media mañana, la humedad subiría al 57 % y los vientos bajarían levemente a 20 kilómetros por hora.

El 20 de enero no se esperan lluvias; sin embargo, es necesario tomar las precauciones correspondientes, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se harán sentir.

Estados Unidos, durante el mes de diciembre, registró condiciones climáticas extremas que, en muchos casos, obligaron a emitir advertencias y a realizar evacuaciones en distintas localidades.

La temporada invernal que atraviesa actualmente Nueva York ha presentado temperaturas más bajas que las registradas, en promedio, en otras temporadas.

En distintas zonas del estado de Nueva York se recomienda mantener la precaución, pues se esperan acumulaciones de nieve considerables que pueden afectar aspectos como la movilidad.

Nieve en Estados Unidos. Foto: Getty Images

En el condado de Herkimer, las alertas están vigentes hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 21 de enero, con una acumulación aproximada de nieve de entre 6 y 12 pulgadas.

Otras localidades como Oswego, Lewis, Jefferson, Niagara, Genesee, Erie, Wyoming, Chautauqua y Cattaraugus, en algunas zonas, podrían registrar cúmulos importantes de nieve, de hasta 120 centímetros.

En medio de condiciones meteorológicas extremas, es fundamental extremar los cuidados para evitar complicaciones, por lo cual se recomienda abrigarse con varias capas de ropa y no permanecer por largos periodos al aire libre, particularmente en franjas horarias en las que la temperatura puede descender de forma drástica.

Se aconseja mantenerse informado a través de canales oficiales para estar al tanto de cualquier información relevante, como el avance de los fenómenos o eventuales alertas de evacuación.

Existen riesgos considerables para la salud asociados al frío, como la hipotermia, que ocurre cuando la temperatura corporal desciende más de lo normal y puede incluso ocasionar la muerte. También hay un riesgo elevado de infartos de miocardio debido a la vasoconstricción, que obliga al corazón a trabajar de manera forzada.