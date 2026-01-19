Estados Unidos

Se encienden las alarmas en Estados Unidos por tormenta invernal: la acumulación de nieve podría afectar a varios estados

En medio de estas condiciones meteorológicas, es importante tomar las precauciones necesarias.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de enero de 2026, 5:19 p. m.
Tormenta con grandes acumulaciones de nieve
Tormenta con grandes acumulaciones de nieve Foto: AP

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer alertas por una tormenta invernal que hará presencia en algunas zonas de Estados Unidos. Se estima que la acumulación de nieve podría alcanzar hasta los 4 pies, lo que afectaría seriamente aspectos como la movilidad.

Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

Las alertas se dieron a conocer en la mañana del 19 de enero para el norte del condado de Herkimer, en Nueva York. Estas indican que las condiciones más problemáticas se presentarían desde las 7:00 de la noche del 19 de enero hasta las 7:00 de la mañana del 21, con una acumulación de nieve de entre 6 y 12 pulgadas, de acuerdo con lo informado por Newsweek.

En medio de estas condiciones meteorológicas, es importante tomar las precauciones necesarias. Se recomienda no conducir, pues hacerlo podría representar un riesgo significativo; hágalo solo en caso de ser estrictamente necesario.

Vehículos circulan por la autopista A4 durante una nevada en Haudiomont, noreste de Francia, el 7 de enero de 2026.
Conducir en medio de tormentas invernales es peligroso. Foto: AFP

Es probable que, a raíz de esta situación, los vuelos presenten retrasos y cancelaciones; por lo tanto, si va a viajar durante el periodo en el que las alertas estén vigentes, manténgase en contacto permanente con su aerolínea para estar al tanto de cualquier cambio en el itinerario.

En condados de Nueva York como Oswego, Lewis y Jefferson, las advertencias estarán vigentes hasta las 4:00 de la tarde del miércoles, con acumulaciones de nieve que podrían oscilar entre 60 y 120 centímetros. Ubicaciones como Watertown, Tug Hill y Fort Drum podrían registrar las mayores concentraciones.

En condados como Niagara, Genesee y el norte de Erie también se presentarían acumulaciones, pero menores, entre 25 y 50 centímetros. Por su parte, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus y el sur de Erie tendrían acumulaciones de entre 20 y 60 centímetros, en medio de una alerta vigente desde el 19 de enero hasta las 3:00 de la tarde del miércoles.

Una bandera ondea en el viento mientras cae nieve en Lowville, Nueva York, la noche del martes 9 de diciembre de 2025
Nieve en Estados Unidos. Foto: AP

Recuerde mantenerse informado a través de canales oficiales o de plataformas como AccuWeather, para rastrear el avance del fenómeno y conocer si se emiten alertas de evacuación por parte de las autoridades en las zonas afectadas.

Michigan también se verá afectado por esta tormenta invernal: condados como Lake, Newaygo y Kent podrían experimentar ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros por hora y acumulaciones de nieve de entre 7 y 12 centímetros.

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

En condados como Emmet, Manistee, Kalkaska, Grand Traverse, Leelanau, Antrim, Otsego, Benzie, Wexford, Missaukee y Charlevoix, las acumulaciones podrían rondar entre las 5 y las 9 pulgadas, según informa Newsweek. Ya en zonas como ciertas partes del condado de Chippewa, se podrían presentar entre 10 y 23 centímetros de nieve.

