Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

Nueva York experimentaría temperaturas bajo cero a raíz de la ola de frío que se dirige hacia la Gran Manzana.

El frío, según las estimaciones, hará presencia desde el 19 de enero en la noche con unas temperaturas mínimas que podrían ubicarse en los -10 grados.

De acuerdo con la información citada por New York Post, el fin de semana la helada se agudizará y habrá afectaciones por varios días.

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

De acuerdo con unas declaraciones de Alex Da Silva, meteorólogo de AccuWeather a The New York Post, el frío podría perpetuarse hasta principios del mes de febrero. El pasado domingo, por la presencia de nieve, cientos de vuelos sufrieron retrasos.

Vuelos retrasados en Nueva York. Foto: Anadolu via Getty Images

El mes de diciembre fue un mes con condiciones climáticas extremas; por ejemplo, las inundaciones en Washington provocaron que personas tuvieran que ser evacuadas con botes y helicópteros.

La temporada invernal que está atravesando Nueva York tiene temperaturas más bajas que el promedio, pues se estima que esta ha estado 3 grados por debajo de las que antes se venían presentando.

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

Es necesario tomar las medidas necesarias para resguardarse del frío. Acá le dejamos algunas recomendaciones para estar preparado:

Abrigarse adecuadamente: Puede utilizar varias capas de ropa, de preferencia térmica, para contrarrestar el frío; recuerde cubrir también orejas, manos, cuello y cabeza.

Puede utilizar varias capas de ropa, de preferencia térmica, para contrarrestar el frío; recuerde cubrir también orejas, manos, cuello y cabeza. Trate de no permanecer al aire libre por periodos prolongados de tiempo: Particularmente cuando las temperaturas pueden descender aún más, como por la noche o la madrugada.

Particularmente cuando las temperaturas pueden descender aún más, como por la noche o la madrugada. Camine con precaución: El frío puede hacer que haya pequeñas capas de hielo, a veces imperceptibles, que pueden ocasionar una caída.

El frío puede hacer que haya pequeñas capas de hielo, a veces imperceptibles, que pueden ocasionar una caída. Si va a conducir, no lo haga a altas velocidades: Conserve la distancia entre vehículos; haga constantemente revisiones del estado de su vehículo, asegurándose de que el nivel de los líquidos sea el apropiado.

Conserve la distancia entre vehículos; haga constantemente revisiones del estado de su vehículo, asegurándose de que el nivel de los líquidos sea el apropiado. Haga inspección del sistema de calefacción de su vivienda , para asegurar un óptimo funcionamiento.

, para asegurar un óptimo funcionamiento. Si con usted están personas que pueden ser consideradas población sensible, como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, ayúdeles a permanecer abrigados o con lo necesario para que no tengan ninguna complicación.

ayúdeles a permanecer abrigados o con lo necesario para que no tengan ninguna complicación. Permanezca informado a través de canales oficiales sobre cómo va el avance de las condiciones meteorológicas; de esa manera usted podrá tomar decisiones informadas.

Siga las recomendaciones que le dejamos para minimizar los riesgos para la salud, de accidentes, transporte, entre muchos otros.