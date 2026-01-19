Estados Unidos

Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

La ola de frío se dirige hacia la Gran Manzana, provocando que las temperaturas desciendan considerablemente.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de enero de 2026, 2:18 p. m.
El frío intenso causa estragos en Nueva York.
El frío intenso causa estragos en Nueva York. Foto: Getty Images

Nueva York experimentaría temperaturas bajo cero a raíz de la ola de frío que se dirige hacia la Gran Manzana.

El frío, según las estimaciones, hará presencia desde el 19 de enero en la noche con unas temperaturas mínimas que podrían ubicarse en los -10 grados.

De acuerdo con la información citada por New York Post, el fin de semana la helada se agudizará y habrá afectaciones por varios días.

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

De acuerdo con unas declaraciones de Alex Da Silva, meteorólogo de AccuWeather a The New York Post, el frío podría perpetuarse hasta principios del mes de febrero. El pasado domingo, por la presencia de nieve, cientos de vuelos sufrieron retrasos.

Noticias Estados Unidos

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

Noticias Estados Unidos

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

Noticias Estados Unidos

El nuevo “tesoro energético” de Texas que cambia el mapa petrolero de Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

EE. UU. ajusta alerta de viaje: ¿Ahora es seguro visitar esta isla del Caribe?

Noticias Estados Unidos

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Noticias Estados Unidos

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

Noticias Estados Unidos

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Justicia

Drummond gana pulso judicial en Estados Unidos: Corte federal asegura que acusaciones por paramilitarismo son “falsas”

Macroeconomía

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

Mundo

La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

x
Vuelos retrasados en Nueva York. Foto: Anadolu via Getty Images

El mes de diciembre fue un mes con condiciones climáticas extremas; por ejemplo, las inundaciones en Washington provocaron que personas tuvieran que ser evacuadas con botes y helicópteros.

La temporada invernal que está atravesando Nueva York tiene temperaturas más bajas que el promedio, pues se estima que esta ha estado 3 grados por debajo de las que antes se venían presentando.

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

Es necesario tomar las medidas necesarias para resguardarse del frío. Acá le dejamos algunas recomendaciones para estar preparado:

  • Abrigarse adecuadamente: Puede utilizar varias capas de ropa, de preferencia térmica, para contrarrestar el frío; recuerde cubrir también orejas, manos, cuello y cabeza.
  • Trate de no permanecer al aire libre por periodos prolongados de tiempo: Particularmente cuando las temperaturas pueden descender aún más, como por la noche o la madrugada.
  • Camine con precaución: El frío puede hacer que haya pequeñas capas de hielo, a veces imperceptibles, que pueden ocasionar una caída.
  • Si va a conducir, no lo haga a altas velocidades: Conserve la distancia entre vehículos; haga constantemente revisiones del estado de su vehículo, asegurándose de que el nivel de los líquidos sea el apropiado.
  • Haga inspección del sistema de calefacción de su vivienda, para asegurar un óptimo funcionamiento.
  • Si con usted están personas que pueden ser consideradas población sensible, como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, ayúdeles a permanecer abrigados o con lo necesario para que no tengan ninguna complicación.
  • Permanezca informado a través de canales oficiales sobre cómo va el avance de las condiciones meteorológicas; de esa manera usted podrá tomar decisiones informadas.

Siga las recomendaciones que le dejamos para minimizar los riesgos para la salud, de accidentes, transporte, entre muchos otros.

Más de Noticias Estados Unidos

La llegada de estas nuevas tecnologías ha significado una mejora en los procesos de agricultura y ganadería del país.

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

La congresista Ilhan Omar, representante de Minnesota, respondió a los señalamientos del presidente en un clima de fuerte polarización política.

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

El día más frio se presentará en gran parte de la región

Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

Texas contaría con uno de los complejos energéticos más productivos y estratégicos de Estados Unidos.

El nuevo “tesoro energético” de Texas que cambia el mapa petrolero de Estados Unidos

Gobierno revisa sus alertas de viaje para distintos destinos del Caribe.

EE. UU. ajusta alerta de viaje: ¿Ahora es seguro visitar esta isla del Caribe?

x

Trump defiende el despliegue de sus tropas en EE. UU.: “Están expulsando a algunos de los criminales más violentos del mundo”

Tener tropas en estos países insulares del Oceáno Pacífico ayudará a que la influencia de China no se expanda

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

Migrantes venezolanos esperan su turno en un proceso migratorio en Estados Unidos, en medio del debate oficial sobre si Venezuela es un país seguro para el retorno.

DHS de Estados Unidos declara a Venezuela ‘segura’ para el retorno de venezolanos, mientras mantiene advertencia de viaje a sus ciudadanos

Nueva York

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una de las formas de conseguir la ciudadanía americana es siendo parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Noticias Destacadas