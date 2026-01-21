Estados Unidos

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

El sistema combinará aire ártico y humedad, elevando el riesgo de apagones, accidentes y caos en carreteras.

Margarita Briceño Delgado

21 de enero de 2026, 3:16 p. m.
Autoridades emiten alertas por condiciones peligrosas en varias zonas de Estados Unidos
Autoridades emiten alertas por condiciones peligrosas en varias zonas de Estados Unidos

Una intensa tormenta invernal se dirige a Estados Unidos y podría dejar acumulaciones peligrosas de nieve y hielo en varias regiones, con efectos directos sobre el transporte, el suministro de energía y la vida diaria de millones de personas.

El choque entre aire ártico y humedad del sur eleva el riesgo de apagones y caos en carreteras

Una poderosa tormenta invernal se está organizando sobre gran parte de Estados Unidos, alimentada por una masa de aire ártico que desciende desde Canadá y una fuerte inyección de humedad proveniente del golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y análisis citados por CNN en Español y Weather Channel, esta combinación crea las condiciones ideales para nevadas intensas, acumulaciones peligrosas de hielo y lluvia helada en un extenso corredor del país.

El sistema, que se desplazará de oeste a este, podría afectar a más de 30 estados, desde el centro sur hasta el noreste, con un ancho de más de 1.600 kilómetros.

Meteorólogos advierten que se trata de una de las tormentas más relevantes de la temporada invernal, tanto por su tamaño como por la variedad de fenómenos que generará, incluyendo nieve pesada en el norte y una franja especialmente peligrosa de hielo en zonas de transición térmica.

Según reportes, regiones como el valle del Mississippi, el valle del Ohio y partes del Atlántico medio enfrentarán un riesgo elevado de lluvia helada. Un fenómeno que suele provocar impactos severos incluso con acumulaciones moderadas.

El hielo puede cubrir carreteras, puentes y aceras, además de acumularse sobre árboles y cables eléctricos, aumentando la probabilidad de cortes de energía prolongados.

En el noreste del país, ciudades densamente pobladas podrían registrar nevadas significativas que compliquen el tránsito urbano y provoquen cancelaciones de vuelos en aeropuertos clave.

Al mismo tiempo, estados del sur y sureste, menos acostumbrados a este tipo de eventos, podrían experimentar condiciones especialmente disruptivas debido a infraestructuras poco preparadas para el hielo, según advirtieron medios locales.

Vehículos circulan por la autopista A4 durante una nevada en Haudiomont, noreste de Francia, el 7 de enero de 2026.
La combinación de nieve intensa y hielo amenaza con paralizar viajes y servicios básicos en varios estados Foto: AFP

Un brusco descenso de la temperatura luego de la tormenta

Los expertos también alertan sobre el brusco descenso de temperaturas que seguirá al paso de la tormenta.

Este enfriamiento extremo podría congelar superficies previamente mojadas, prolongando el peligro, incluso después de que cesen las precipitaciones.

CNN en español señala que este tipo de escenarios suele generar un aumento significativo de accidentes de tránsito y retrasos generalizados en el transporte terrestre.

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de seguir las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, evitar desplazamientos innecesarios y prepararse para posibles interrupciones en servicios básicos.

La tormenta no solo traerá nieve y hielo, sino que volverá a poner a prueba la resiliencia de comunidades y sistemas de transporte en pleno invierno estadounidense.

