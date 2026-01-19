Estados Unidos

Choque masivo de más de 100 vehículos paraliza una autopista en Michigan por nieve y hielo; hay imágenes y videos del incidente

Las personas heridas están siendo atendidas en centros médicos. No se reportaron muertos.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 10:42 p. m.
Unas nueve o doce personas resultaron heridas, según la policía.
Unas nueve o doce personas resultaron heridas, según la policía. Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes, 19 de enero, se registró un choque masivo que involucró a al menos 100 carros en el estado de Michigan en Estados Unidos. Este se produjo debido al clima extremo que azota al país: la nieve y el hielo en las carreteras imposibilitan el tráfico.

La policía estatal informó esta tarde que el accidente tuvo lugar en la Interestatal 196, a las afueras de la ciudad de Grand Rapids, en dirección al oeste de Hudsonville. Las autoridades detallaron que alrededor de una docena de personas resultaron heridas en los hechos.

Las personas afectadas fueron trasladadas a hospitales cercanos a las 2 de la tarde; hasta el momento no se han reportado víctimas fatales de los accidentes.

x
Al menos 100 vehículos estuvieron involucrados en el accidente. Foto: Tomada de redes sociales

Ante la emergencia, la Interestatal 196 está cerrada entre la avenida 32 y la calle 64, así como la salida 62 a Hudsonville y la salida 55 a Zeeland, de acuerdo con los informes de los agentes que acudieron al lugar. Además, se recomienda a las personas evitar viajar. Hoy es un día feriado en Estados Unidos, por la conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr.

“Fue una película de terror”: los relatos de los sobrevivientes del accidente de trenes en España que deja 39 muertos

“Se recomienda a los automovilistas que eviten este tramo de (I-196) y eviten viajar por completo, a menos que sea necesario”, pidió la oficina del sheriff en un informe.

El Departamento del Sheriff del Condado de Ottawa está investigando el choque masivo de carros. La policía agregó que la carretera permanecerá cerrada por varias horas hasta que los agentes puedan recoger en su totalidad los escombros y limpiar la zona.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

“Se desplegó a los agentes tras recibir múltiples informes de numerosos accidentes y deslizamientos en la zona”, declaró la oficina del sheriff en un comunicado. “El incidente también incluyó varios semirremolques que quedaron en posición de tijera”.

x
La autopista está cerrada en ambos sentidos. Foto: Tomada de redes sociales

Las autoridades de emergencia optaron por usar autobuses para llevar a las personas a una escuela secundaria en la ciudad de Hudsonville, donde pudieron reencontrarse con sus seres queridos y poder coordinar de manera segura su regreso a casa.

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Los choques iniciaron desde las 10:20 de la mañana de este lunes y los últimos se evidenciaron hasta pasado el mediodía. Las estimaciones de la policía indican que entre 30 y 40 semirremolques quedaron en medio del accidente.

En la zona del incidente se reporta viento helado a 40 kilómetros por hora; además, hay hasta 12 pulgadas de nieve. Las investigaciones preliminares dan cuenta de choques leves, deslizamientos y lesiones que no son graves.

