Estados Unidos

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Algunos testigos narraron a la prensa de Estados Unidos el suceso. Las personas heridas fueron atendidas en centros médicos cercanos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 3:41 a. m.
Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas ya fueron dadas de alta.
Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas ya fueron dadas de alta. Foto: Tomada Local3News

En redes sociales ha causado conmoción un video de un aparatoso accidente que involucró varios carros luego de que un hombre, según asegura la prensa en Estados Unidos, confundió el freno con el acelerador en un semáforo.

El accidente ocurrió en la intersección de Battlefield Parkway (GA 2) y Dietz Road en la ciudad de Fort Oglethorpe, en Georgia, el pasado miércoles, 13 de enero. Los reportes de la policía estatal indican que cuatro personas fueron hospitalizadas tras el suceso.

Dos de los heridos ya fueron dados de alta, actualizaron las autoridades este viernes.

Los investigadores que acudieron al lugar ante la emergencia notificaron que la conductora, una mujer de 83 años, pisó el acelerador en lugar del freno en un semáforo en rojo. Por ende, su camioneta chocó con otros tres carros que estaban detenidos en la calle. Estos, a su vez, impactaron con otros vehículos a sus lados.

Noticias Estados Unidos

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Deportes

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Noticias Estados Unidos

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

Noticias Estados Unidos

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

Opinión

La grandeza en vivo y en directo

Mundo

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

¿Luces azules en los semáforos?: medida en Estados Unidos que a veces causa confusión en los conductores

Incluso, uno de los vehículos se volcó. Otro carro que estaba pasando por el lugar logró ser impactado por los escombros del desastre.

La Patrulla Estatal de Georgia amplió que la conductora que provocó el accidente tiene pendiente la imputación de cargos para iniciar un caso y determinar de qué manera proceder con los daños causados.

x
El video del momento exacto fue capturado por una cámara de seguridad. Foto: Tomada Local3News

El momento exacto del accidente quedó captado por la cámara de seguridad de un auto que estaba estacionado a un costado de la calle, el cual no alcanzó a ser golpeado por los demás carros involucrados.

Choque de helicópteros deja un muerto y un herido crítico: imágenes de las naves en llamas tras el grave accidente en Estados Unidos

Tras el accidente, la prensa habló con varios testigos del momento, los que notificaron que atendieron a las personas que estaban dentro de los carros. Unos de ellos estaban atrapados, mientras que otros perdieron la conciencia por el duro golpe. Las ambulancias llegaron minutos después para atender a las personas.

x
La conductora confundió los pedales y causó un desastre. Foto: Tomada Local3News

“Me acerqué al lado del pasajero del Explorer y levanté el airbag de cortina. Sangraba profusamente por la cabeza y parecía que tenía la mano derecha rota. Le decía: ‘Ya veo el camión de bomberos, ya veo la ambulancia, espera, que llegarán enseguida’”, detalló una testigo, identificada como Resa Wilhite, al canal de televisión Local3News.

Luego, se fijó en que una mujer con un menor, que conducía un carro rosado, también fue parte del incidente: “Fui a hablar con la joven madre con el bebé, que conducía el Lexus rosa. Me aseguré de que estuviera bien. Dijo que estaba perfectamente”, contó Wilhite en su entrevista.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

marco rubio

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Detienen a hombre que intentó desviar un vuelo de México a EE.UU y revelan los presuntos motivos de su peligrosa maniobra

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

x

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

x

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

x

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Noticias Destacadas