Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

En redes sociales ha causado conmoción un video de un aparatoso accidente que involucró varios carros luego de que un hombre, según asegura la prensa en Estados Unidos, confundió el freno con el acelerador en un semáforo.

El accidente ocurrió en la intersección de Battlefield Parkway (GA 2) y Dietz Road en la ciudad de Fort Oglethorpe, en Georgia, el pasado miércoles, 13 de enero. Los reportes de la policía estatal indican que cuatro personas fueron hospitalizadas tras el suceso.

Dos de los heridos ya fueron dados de alta, actualizaron las autoridades este viernes.

🇺🇸 | Un conductor de 83 años confundió el pedal del acelerador con el del freno, lo que provocó un accidente masivo de siete autos que dejó cuatro heridos en Fort Oglethorpe, Georgia.pic.twitter.com/h7UJtVt6pB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 17, 2026

Los investigadores que acudieron al lugar ante la emergencia notificaron que la conductora, una mujer de 83 años, pisó el acelerador en lugar del freno en un semáforo en rojo. Por ende, su camioneta chocó con otros tres carros que estaban detenidos en la calle. Estos, a su vez, impactaron con otros vehículos a sus lados.

¿Luces azules en los semáforos?: medida en Estados Unidos que a veces causa confusión en los conductores

Incluso, uno de los vehículos se volcó. Otro carro que estaba pasando por el lugar logró ser impactado por los escombros del desastre.

La Patrulla Estatal de Georgia amplió que la conductora que provocó el accidente tiene pendiente la imputación de cargos para iniciar un caso y determinar de qué manera proceder con los daños causados.

El video del momento exacto fue capturado por una cámara de seguridad. Foto: Tomada Local3News

El momento exacto del accidente quedó captado por la cámara de seguridad de un auto que estaba estacionado a un costado de la calle, el cual no alcanzó a ser golpeado por los demás carros involucrados.

Choque de helicópteros deja un muerto y un herido crítico: imágenes de las naves en llamas tras el grave accidente en Estados Unidos

Tras el accidente, la prensa habló con varios testigos del momento, los que notificaron que atendieron a las personas que estaban dentro de los carros. Unos de ellos estaban atrapados, mientras que otros perdieron la conciencia por el duro golpe. Las ambulancias llegaron minutos después para atender a las personas.

La conductora confundió los pedales y causó un desastre. Foto: Tomada Local3News

“Me acerqué al lado del pasajero del Explorer y levanté el airbag de cortina. Sangraba profusamente por la cabeza y parecía que tenía la mano derecha rota. Le decía: ‘Ya veo el camión de bomberos, ya veo la ambulancia, espera, que llegarán enseguida’”, detalló una testigo, identificada como Resa Wilhite, al canal de televisión Local3News.

Luego, se fijó en que una mujer con un menor, que conducía un carro rosado, también fue parte del incidente: “Fui a hablar con la joven madre con el bebé, que conducía el Lexus rosa. Me aseguré de que estuviera bien. Dijo que estaba perfectamente”, contó Wilhite en su entrevista.