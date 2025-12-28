Choque de helicópteros deja un muerto y un herido crítico: imágenes de las naves en llamas tras el grave accidente en Estados Unidos

Dos helicópteros se estrellaron este domingo, 28 de diciembre, en el pueblo Hammonton, del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Las autoridades reportaron una persona fallecida y otra herida tras el incidente.

El accidente se reportó cerca de las 11:15 de la mañana, cuando la policía local recibió las llamadas de emergencia de los testigos. De acuerdo con los detalles de un portavoz del gobierno municipal de Hammonton, uno de los helicópteros se prendió fuego tras caer al suelo, recopiló el medio NBC News.

El accidente involucró a dos helicópteros cerca del aeropuerto municipal. Foto: Tomada de redes sociales

El portavoz también informó que una persona falleció y que los agentes de emergencia llevaron a otra víctima a un centro médico con “heridas críticas que ponen en peligro su vida”.

Tragedia en Guatemala: al menos 15 muertos tras la caída de un autobús a un barranco de 75 metros

El mismo medio en mención entrevistó a algunos testigos del momento. Un residente de la zona, identificado como Dan Dameshek, de 34 años, dijo que estaba saliendo del gimnasio cuando escuchó el estruendo. Este además compartió un video de los helicópteros dando vueltas.

“Me di la vuelta y vi que un helicóptero se volteaba y se hundía en el suelo”, declaró el residente local. “Por un segundo, pareció que el otro helicóptero estaba bien, pero luego oí otro golpe, como de metal contra metal, y empezó a girar sin control, y eso es lo que se ve en el video”.

❗️⚠️🇺🇸 - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey



One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el accidente involucró a un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C. Los hechos ocurrieron cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton.

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

“A bordo de cada aeronave solo estaban los pilotos”, complemento la agencia de aviación en su informe.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Las autoridades siguen con las investigaciones preliminares. Foto: AP

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre de las víctimas, ni han ofrecido detalles sobre el avance en la salud de la persona que fue llevada a un hospital. En estas horas, han avanzado con el levantamiento de las aeronaves y llevando a cabo las investigaciones preliminares para dar con las causas del accidente.

La policía le pidió a los residentes que eviten conducir por la calle Basin Road, cercana al lugar de accidente, mientras que los agentes continúan con el rescate de los helicópteros y recogiendo información para las indagaciones.

Las agencias de emergencia notificarán el momento en que sea abierta de nuevo la vía al público.