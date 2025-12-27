Mundo

Tragedia en Guatemala: al menos 15 muertos tras la caída de un autobús a un barranco de 75 metros

Según la prensa guatemalteca, viajaban cerca de 50 pasajeros.

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 1:44 a. m.
Los miembros de los cuerpos de socorro y de los bomberos rescataron a los ocupantes del autobús.
Los miembros de los cuerpos de socorro y de los bomberos rescataron a los ocupantes del autobús. Foto: DW (Imagen de archivo 10.02.2025)

Al menos 15 fallecidos y 19 heridos se registraron cuando el autobús en el que viajaban la noche del viernes cayó a un barranco en la carretera Interamericana, en el oeste de Guatemala, una tragedia por la cual el gobierno decretó este sábado, 27 de diciembre, tres días de duelo nacional.

El vehículo se precipitó a unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como la cumbre de Alaska, debido a su accidentada geografía, en el departamento de Totonicapán, dijo este sábado el portavoz de los Bomberos Voluntarios, Leandro Amado.

Tragedia en México: accidente en autobús deja 10 muertos y decenas de heridos, las autoridades publicaron los nombres de los rescatados

“Acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en la red X. También declaró tres días de luto nacional “por las víctimas”.

Los accidentes mortales en carreteras son frecuentes en Guatemala, por ello las autoridades trabajan en una ley general de transporte para regular el sector. Se espera que entre en vigor máximo en un año.

La Policía aún investiga las causas de la tragedia, pero el conductor del autobús está bajo custodia.

“Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito” y “19 personas heridas” que fueron trasladadas a hospitales cercanos, dijo Amado a periodistas en el lugar del accidente.

El accidente ocurrió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska, debido a su accidentada geografía.
El accidente ocurrió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska, debido a su accidentada geografía. Foto: AFP

Los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad, detalló.

Los miembros de los cuerpos de socorro y bomberos hicieron una oración en torno a los cuerpos de las víctimas, colocados a la orilla de la carretera.

Amado precisó que el autobús de la empresa Sinaloa se accidentó en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, cuando cubría una ruta desde Ciudad de Guatemala hacia el departamento de San Marcos, fronterizo con México.

Según la prensa guatemalteca, viajaban aproximadamente 50 pasajeros.

En las imágenes se ven a rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles trabajando por rescatar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos del bus.
En las imágenes se ven a rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles trabajando por rescatar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos del bus. Foto: AFP

¿Negligencia o falla mecánica?

El mayor Juan Muñoz, de los Bomberos Voluntarios, indicó que esa zona de la carretera “es de alta peligrosidad” por sus curvas pronunciadas.

Imágenes publicadas por la prensa mostraron a rescatistas, bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a las personas atrapadas de entre los hierros retorcidos del autobús.

Al menos 15 de los heridos “quedaron ingresados” en el hospital de Totonicapán con traumas de cráneo y fracturas en diferentes partes del cuerpo, dijo el portavoz del centro médico, Jimmy Chaclan, al noticiero del canal Noti7.

¿Qué hacer si se queda sin combustible en carretera? Mantener la calma, clave para disminuir el riesgo de accidente

Uno de los heridos se encuentra en estado grave, agregó.

La Policía Nacional Civil indicó que el conductor del autobús, identificado como Francisco Javier López, de 28 años, fue detenido y es custodiado en el hospital donde lo atienden.

“El conductor del autobús fue detenido, es sindicado (señalado) de homicidio culposo”, indicó a la AFP un vocero de la policía, Edwin Monroy.

Monroy agregó que la causa del percance “se determinará a través de la investigación” que se ha abierto y por ahora no se descarta “negligencia” del conductor o una falla mecánica.

*Con información de DW.

