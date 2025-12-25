Tragedia en México: accidente en autobús deja 10 muertos y decenas de heridos, las autoridades publicaron los nombres de los rescatados

Al menos diez muertos y 32 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz (este) la tarde del miércoles, informaron autoridades locales este jueves.

El vehículo se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, cuando viajaba desde Ciudad de México hacia el poblado de Chicontepec.

“Estaremos pendientes para poder dar a conocer a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, teniendo hasta ahora un número de nueve adultos y un menor fallecidos”, dijo en un comunicado el ayuntamiento de Zontecomatlán. Esa dependencia también difundió una lista de 32 personas heridas que viajaban en el autobús y los hospitales donde son atendidas.

Diez personas fallecieron en el accidente.

El conglomerado de transportes mexicano, Grupo Estrella Blanca, anunció que tras el accidente, los agentes de la compañía iniciaron el apoyo con la policía local para rescatar a las personas afectadas.

“Nuestra prioridad en todo momento es la seguridad, el bienestar y la atención oportuna de nuestros pasajeros”, escribió el conglomerado en un comunicado al respecto.

“Por ello, se mantienen activados los protocolos de contención, reforzando la presencia de equipos de auxilio y recursos necesarios para garantizar una respuesta adecuada ante la situación”, se lee en el informe.

“Grupo Estrella Blanca se encuentra en comunicación constante con las autoridades locales y cuerpos de emergencia, y continuará informando de manera responsable conforme se cuente con información oficial confirmada”, concluye.

Más temprano, Protección Civil de Veracruz había confirmado ocho personas fallecidas y 19 lesionados.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).

Las autoridades compartieron los nombres de los heridos.

De acuerdo con los informes oficiales, las personas que sufrieron heridas y están siendo atendidas en centros médicos son:

Damaris de la Cruz de la Cruz, atendida en el hospital de Chicontepec.

Osiel Emiliano Hernández Hernández, ubicado en el hospital de Chicontepec.

Fortino Hernández Hernández, en el hospital de Chicontepec.

Leticia Hernández Bautista, en el hospital de Chicontepec.

Jesús Emiliano Bautista, en el hospital de Chicontepec.

Liborio Hernández Hernández, en el hospital de Chicontepec.

Elfego Cruz Martínez, en el hospital de Chicontepec.

Nicasio Bautista Hernández, en el hospital de Chicontepec.

Yahir Albino Julio, en el hospital de Chicontepec.

Juan de la Cruz, en el hospital de Huayacocotla

Moisés Hernández Hernández, en el hospital de Huayacocotla.

Víctor de la Cruz Martínez, en el hospital de Chicontepec.

Angelina Cruz García, en el hospital de Huayacocotla.

Rosalba de la Cruz Hernández, quien se encuentra en hospital de Huejutla, Hidalgo.

Carlos Daniel (chofer de la unidad), en el hospital de Huejutla, Hidalgo.

Susana Hernández Martínez, en el hospital de Chicontepec.

Teresa Hernández Hernández, en el hospital de Chicontepec.

Enrique Narciso Sánchez, en el hospital de Chicontepec.

Juan Carlos Martínez Martínez, en el hospital de Chicontepec.

Juan Osorio Cruz, en el hospital de Huayacocotla.

Génesis Hernández Hernández, en el hospital de Huayacocotla.

Rubén de la Cruz García, en el hospital de Huayacocotla.

Victorio de la Cruz Bautista, en el hospital de Huayacocotla.

Raúl de la Cruz Hernández, en el hospital de Chicontepec.

Daniel Bautista Cruz, en el hospital de Chicontepec.

Miguel Bautista Hernández, en el hospital de Huayacocotla.

Emiliano Bautista José, en el hospital de Chicontepec.

José Eleazar Albino León, en el hospital de Chicontepec.

Néstor Bautista Cruz, en el hospital de Chicontepec.

Ignacia Hernández Hernández, en el hospital de Chicontepec.

José Emiliano Bautista, que se encuentra en el hospital de Chicontepec.