Por qué se recalienta un carro y qué se debe hacer si comienza a salir humo por el capó

A la hora de viajar es clave realizar un mantenimiento preventivo del carro e inspeccionar el estado de ciertos componentes para garantizar la seguridad del desplazamiento por carretera.

En caso de recalentamiento de motor hay que esperar un tiempo prudencial para abrir el capó. Foto: Getty Images

El nivel de los fluidos es algo a lo que hay que prestarle atención, pues sirven para que algunas funciones del vehículo operen con normalidad y para permitir que algunas partes, como el motor, mantengan la temperatura indicada.

Líquido de frenos, agua para el limpiaparabrisas, aceite y refrigerante son algunos de esos líquidos que resultan ser casi que vitales, no solo para la máquina, sino para quienes se desplazan en cualquier vehículo,

Justamente, el recalentamiento del motor es una de las fallas mecánicas más comunes y, al mismo tiempo, una de las que puede generar mayores daños si no se atiende correctamente.

¿Por qué se recalienta un carro?

El motor de un vehículo funciona a temperaturas muy altas, por lo que depende del sistema de refrigeración para mantenerse dentro de un rango seguro. El recalentamiento suele producirse cuando este sistema falla.

Entre las causas más comunes se encuentran un bajo nivel de refrigerante, fugas en el radiador o las mangueras, un termostato defectuoso, un ventilador dañado o una bomba de agua en mal estado.

También influyen factores externos, como conducir en tráfico pesado, climas muy calurosos, pendientes prolongadas o exigir el motor más de lo recomendado. De acuerdo con expertos en mecánica automotriz, ignorar las señales tempranas puede provocar daños graves, como la deformación de la culata o la quema de la junta del motor.

Señales de alerta de un motor recalentado

Identificar el problema a tiempo es clave. La señal más evidente es el indicador de temperatura del tablero acercándose a la zona roja o el encendido del testigo de advertencia. Otros síntomas incluyen vapor saliendo del capó, olor a refrigerante, pérdida de potencia o ruidos inusuales provenientes del motor.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda actuar de inmediato y no continuar la marcha.

Prestar atención a los fluidos del vehículo es clave para evitar averías y daños al motor. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si el carro se recalienta?

Cuando el carro se recalienta, lo primero que se debe hacer es detener el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor.

Continuar conduciendo puede agravar el daño en cuestión de minutos. Es importante no abrir el capó de inmediato, ya que el sistema de refrigeración está presurizado y podría expulsar líquido hirviendo.

Una vez el motor se haya enfriado, se puede verificar visualmente el nivel de refrigerante, siempre con precaución. Si el nivel está bajo y se cuenta con refrigerante adecuado, se puede rellenar temporalmente para llegar a un taller. Sin embargo, si hay fugas visibles o el problema persiste, lo más recomendable es solicitar asistencia mecánica o grúa.

Expertos recomiendan nunca echar agua fría directamente al motor caliente, ya que el choque térmico puede causar daños irreversibles en las piezas internas.

¿Cómo evitar que el carro se recaliente?

La prevención es la mejor herramienta para evitar el recalentamiento del motor. Un mantenimiento preventivo periódico es fundamental. Revisar regularmente el nivel de refrigerante, usar el líquido adecuado recomendado por el fabricante y no solo agua, es una práctica básica.

Cuando se recalienta el motor de un carro hay que identificar posibles fugas en mangueras o daños en otros componentes. Foto: Getty Images

También es clave revisar el estado del radiador, las mangueras, el termostato y el ventilador del sistema de refrigeración. Un cambio de refrigerante según los intervalos indicados ayuda a evitar la acumulación de sedimentos y corrosión interna.

Además, se recomienda no exigir el motor en exceso, especialmente en climas cálidos o en trayectos prolongados en subida, y prestar atención a cualquier cambio en la temperatura indicada en el tablero.

¿Cómo actuar después de un recalentamiento?

Si el vehículo ya sufrió un episodio de recalentamiento, es importante no asumir que el problema quedó resuelto solo porque volvió a funcionar. Lo ideal es llevar el carro a un taller especializado para una revisión completa del sistema de refrigeración y del motor.