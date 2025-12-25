Vehículos

Por qué se recalienta un carro y qué se debe hacer si comienza a salir humo por el capó

Hay que actuar con calma y detener de inmediato la marcha para evitar complicaciones o accidentes.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

25 de diciembre de 2025, 2:32 p. m.
Cuando un carro se recalienta no hay que abrir el capó hasta cerciorarse que la temperatura del motor haya bajado.
Cuando un carro se recalienta no hay que abrir el capó hasta cerciorarse que la temperatura del motor haya bajado. Foto: Getty Images

A la hora de viajar es clave realizar un mantenimiento preventivo del carro e inspeccionar el estado de ciertos componentes para garantizar la seguridad del desplazamiento por carretera.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia
La descarga de la batería de un carro automático puede deberse a varias razones.
En caso de recalentamiento de motor hay que esperar un tiempo prudencial para abrir el capó. Foto: Getty Images

El nivel de los fluidos es algo a lo que hay que prestarle atención, pues sirven para que algunas funciones del vehículo operen con normalidad y para permitir que algunas partes, como el motor, mantengan la temperatura indicada.

Líquido de frenos, agua para el limpiaparabrisas, aceite y refrigerante son algunos de esos líquidos que resultan ser casi que vitales, no solo para la máquina, sino para quienes se desplazan en cualquier vehículo,

Justamente, el recalentamiento del motor es una de las fallas mecánicas más comunes y, al mismo tiempo, una de las que puede generar mayores daños si no se atiende correctamente.

Vehículos

Secretaría de Movilidad de Bogotá explica lo que debe hacer tras fallas con el pago del pico y placa solidario

Vehículos

Gobierno Nacional activa plan Éxodo para Navidad, ante la salida de viajeros durante las festividades

Vehículos

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Vehículos

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

Vehículos

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Vehículos

¿Por qué la venta de carros en Colombia superó cifras de 2024? Estos son los factores que están jugando a favor de la industria

Vehículos

Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa

¿Por qué se recalienta un carro?

El motor de un vehículo funciona a temperaturas muy altas, por lo que depende del sistema de refrigeración para mantenerse dentro de un rango seguro. El recalentamiento suele producirse cuando este sistema falla.

Entre las causas más comunes se encuentran un bajo nivel de refrigerante, fugas en el radiador o las mangueras, un termostato defectuoso, un ventilador dañado o una bomba de agua en mal estado.

También influyen factores externos, como conducir en tráfico pesado, climas muy calurosos, pendientes prolongadas o exigir el motor más de lo recomendado. De acuerdo con expertos en mecánica automotriz, ignorar las señales tempranas puede provocar daños graves, como la deformación de la culata o la quema de la junta del motor.

Señales de alerta de un motor recalentado

Identificar el problema a tiempo es clave. La señal más evidente es el indicador de temperatura del tablero acercándose a la zona roja o el encendido del testigo de advertencia. Otros síntomas incluyen vapor saliendo del capó, olor a refrigerante, pérdida de potencia o ruidos inusuales provenientes del motor.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda actuar de inmediato y no continuar la marcha.

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso
Un carro puede no prender por diferentes razones, por lo que es importante verificar primero antes de empujar.
Prestar atención a los fluidos del vehículo es clave para evitar averías y daños al motor. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si el carro se recalienta?

Cuando el carro se recalienta, lo primero que se debe hacer es detener el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor.

Continuar conduciendo puede agravar el daño en cuestión de minutos. Es importante no abrir el capó de inmediato, ya que el sistema de refrigeración está presurizado y podría expulsar líquido hirviendo.

Una vez el motor se haya enfriado, se puede verificar visualmente el nivel de refrigerante, siempre con precaución. Si el nivel está bajo y se cuenta con refrigerante adecuado, se puede rellenar temporalmente para llegar a un taller. Sin embargo, si hay fugas visibles o el problema persiste, lo más recomendable es solicitar asistencia mecánica o grúa.

Expertos recomiendan nunca echar agua fría directamente al motor caliente, ya que el choque térmico puede causar daños irreversibles en las piezas internas.

¿Cómo evitar que el carro se recaliente?

La prevención es la mejor herramienta para evitar el recalentamiento del motor. Un mantenimiento preventivo periódico es fundamental. Revisar regularmente el nivel de refrigerante, usar el líquido adecuado recomendado por el fabricante y no solo agua, es una práctica básica.

Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa
Carro varado
Cuando se recalienta el motor de un carro hay que identificar posibles fugas en mangueras o daños en otros componentes. Foto: Getty Images

También es clave revisar el estado del radiador, las mangueras, el termostato y el ventilador del sistema de refrigeración. Un cambio de refrigerante según los intervalos indicados ayuda a evitar la acumulación de sedimentos y corrosión interna.

Además, se recomienda no exigir el motor en exceso, especialmente en climas cálidos o en trayectos prolongados en subida, y prestar atención a cualquier cambio en la temperatura indicada en el tablero.

¿Cómo actuar después de un recalentamiento?

Si el vehículo ya sufrió un episodio de recalentamiento, es importante no asumir que el problema quedó resuelto solo porque volvió a funcionar. Lo ideal es llevar el carro a un taller especializado para una revisión completa del sistema de refrigeración y del motor.

Mas de Vehículos

Carro varado

Por qué se recalienta un carro y qué se debe hacer si comienza a salir humo por el capó

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

Secretaría de Movilidad de Bogotá explica lo que debe hacer tras fallas con el pago del pico y placa solidario

El éxodo de Semana Santa genera alto flujo en los principales corredores viales.

Gobierno Nacional activa plan Éxodo para Navidad, ante la salida de viajeros durante las festividades

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

El pico y placa en Cali para 2026 tuvo rotación.

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

El presidente Petro se refirió a cobrar SOAT más caro a vehículos "cuatro puertas".

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Las autoridades están preocupadas por el aumento del índice de conductores en estado de embriaguez.

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así estuvo el tráfico durante Navidad

Noticias Destacadas