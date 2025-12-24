Vehículos

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

El mandatario volvió a referirse a los vehículos de “cuatro puertas” y aseguró que busca que el cobro sea calculado por el cilindraje del automotor.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de diciembre de 2025, 1:14 p. m.
El presidente Petro propuso cobrar Soat más caro a vehículos "cuatro puertas"
Foto: Getty / Montaje Semana

En medio de la alocución de este martes, 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se refirió al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), y lanzó una frase que preocupa a miles de conductores del país y que provocó confusión entre quienes deben responder por la adquisición de este documento.

¿Por qué la venta de carros en Colombia superó cifras de 2024? Estos son los factores que están jugando a favor de la industria
foto: Colprensa / fotomontaje El País.
Entre las modalidades de fraude encontradas por la Adres están el ‘pitufeo’ y ‘gemeleo’ de las cuentas. Sin embargo, con inteligencia artificial, la entidad está detectando estas prácticas delictivas Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

El mandatario propuso que la tarifa de este seguro se calcule según el cilindraje del vehículo y señaló que, de acuerdo con el precio final del seguro, las motos y los vehículos de menor potencia deberán pagar menos al momento de adquirirlo.

Sin embargo, pronunció una frase que sembró dudas entre más de uno, pues señaló que busca que la tarifa aumente para cierto tipo de vehículos, lo que afectaría a miles de colombianos.

“Las cotizaciones y aportes al sistema crecen menos que el Presupuesto Nacional, Aseguramiento y Soat. Quiero que el Soat sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más precisa para cobrar el Soat; es decir, las motos y pequeños vehículos disminuirían lo que deben pagar por el Soat, mientras que los vehículos de cuatro puertas lo aumentarían”, señaló Petro.

Si bien la tarifa del Soat ha tenido descuentos en los últimos años, la duda surge por el último enunciado de Petro, en el que se refirió a los vehículos de cuatro puertas. El tema no quedó claro y genera preocupación, ya que, en el país, los vehículos de estas características están entre los más vendidos.

¿Es posible calcular el cobro del Soat a través del cilindraje del carro?

La propuesta de Petro seguramente tendrá que ser estudiada y analizada por las autoridades correspondientes y consultada a la Superintendencia Financiera, entidad que es la que finalmente determina la tarifa del Soat.

Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa

Sin embargo, hay que señalar que, en la actualidad, el cilindraje del vehículo está contemplado dentro de la fórmula para fijar el precio que deben pagar quienes adquieran el seguro.

Según la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), el precio del Soat se compone de tres factores:

  1. El valor de la prima que establece la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
  2. La contribución al Sistema de Salud (Adres).
  3. La tasa del Runt.

Fasecolda señala en su página web que “para definir el valor de cada póliza se tiene en cuenta el tipo de vehículo, su antigüedad y el cilindraje. Para vehículos de transporte público también se considera el radio de operación y el número de pasajeros; para vehículos de carga la tarifa se establece según la capacidad (en toneladas)”.

Según esto, el cilindraje de cada vehículo influye en el precio final de la póliza, pero no es el determinante, tal como parece pretender el mandatario, a juzgar por lo dicho durante su alocución.

Esta propuesta también tendría que ser analizada de forma detallada, pues las cifras indican que los motociclistas son quienes más accidentes de tránsito y reclamaciones al Soat registran y, dentro de este panorama, son las motos de menor cilindraje las que protagonizan más siniestros en las vías del país.

Cabe señalar que no es la primera vez que Petro se refiere a los carros de “4 puertas”. En septiembre pasado, cuando defendía el proyecto de la fallida reforma tributaria, el mandatario aseguró que un nuevo impuesto a la gasolina buscaba gravar a quienes más consumen gasolina, en especial a quienes tienen camionetas con esta característica.

“Cuando nosotros decimos: ‘Impuestos a los vehículos de alto cilindraje’, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre casi no usa gasolina; el que más la usa es el del carro de cuatro puertas”, señaló Petro, en esa oportunidad.

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso
Entre los bienes destacados se encuentra una motocicleta Bajaj, con un precio base de $5.810.000.
El mandatario señala que busca que las motos y vehículos con menor cilindraje, paguen menos por el SOAT. Foto: 123rf (Imagen de referencia)

Habrá que esperar a que la propuesta de Petro madure con el tiempo y se conozca, realmente, a qué tipo de vehículos y cómo será la fórmula con la que busca modificar la forma como se calcula la tarifa del Soat.

Entre tanto, hay que indicar que el valor de la prima del seguro está dado en UVT (Unidad de Valor Tributario) y que, en los primeros días de enero de cada año, la Superintendencia Financiera expide una circular con las tarifas para el nuevo año, con base en el valor del UVT, calculada por la Dian.

