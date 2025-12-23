Vehículos

Precio del Soat en 2026: este sería el alza que podría tener para el próximo año

El valor debe ser confirmado en los próximos días.

23 de diciembre de 2025, 9:11 p. m.
Los vehículos del país tienen que tener el Soat vigente en todo momento. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Las tarifas del Soat son uno de los valores más esperados por miles de personas en el país. Gracias a estas tarifas, los dueños de automotores y motocicletas pueden calcular el gasto que deberán realizar para adquirir el seguro.

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: estos son los puntos donde puede estacionar sin pagar un peso

Lo primero que se debe conocer es que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es uno de los documentos que exigen las autoridades de tránsito al momento de requerir al dueño de un vehículo.

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades.
El Soat es uno de los documentos que exigen las autoridades de tránsito del país. Foto: El País

Según una información publicada por Blu Radio, la tarifa para una gran parte de las motos del país, automóviles que prestan servicio de taxi y microbuses, aumentaría un 5 %.

Por otro lado, el porcentaje para los autos familiares y las camionetas bajaría un 1 %; sin embargo, se espera la información oficial que debe publicar la Superintendencia Financiera.

Una vez determinados los nuevos valores, los propietarios deberán realizar los cálculos y revisar la fecha en la cual deberán adquirir el documento.

¿Cuáles son las multas actuales por tener el Soat vencido?

  • Multa económica equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente $ 1.423.500.
  • Las autoridades podrán inmovilizar el vehículo y llevarlo a los llamados patios, lo que incrementa el valor de la sanción, pues habrá que cubrir los gastos de transporte en grúa y de parqueadero.
  • Si no se cuenta con Soat y se está involucrado en un accidente de tránsito, el propietario del vehículo o el conductor deberá asumir todos los gastos médicos y materiales derivados del incidente.
  • Si no se tiene el Soat, los involucrados en un accidente podrían enfrentar atención médica limitada.
  • Con la nueva norma, quienes no cuenten con Soat no podrán adelantar el trámite de la revisión técnico-mecánica, que es obligatorio para acceder a esta inspección.
Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En los próximos días se deben conocer las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Foto: Getty / Montaje Semana

¿Cómo se hace la verificación del Soat?

Las autoridades de tránsito cuentan con las herramientas necesarias para verificar el Soat. En estos casos, lo primero que se indaga es si el documento está vigente.

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Por otro lado, se verifica si los datos consignados en el mismo corresponden al modelo del vehículo y al propietario. Es importante que los usuarios validen los portales en los cuales realizarán la compra, para asegurarse de que el producto adquirido es legal y les servirá como soporte en caso de un accidente.

