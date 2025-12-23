¿Por qué la venta de carros en Colombia superó cifras de 2024? Estos son los factores que están jugando a favor de la industria

El mercado automotriz en Colombia cerrará un 2025 con números bastante alentadores, que permiten proyectar un 2026 con un crecimiento sostenido.

¿Cómo le irá a la venta de vehículos en 2026? Aladda entregó sus proyecciones después de un 2025 que tuvo “buena salud”

La venta de carros cerrará 2025 con números bastante positivos frente a 2024. Foto: Getty Images

En 2024, la venta de carros reportó un poco más de 200.000 unidades, cifra que en octubre de este año se sobrepasó y que podría estar cerca de las 250.000, teniendo en cuenta que se está a la espera de la materialización de cientos de negocios pisados en el Salón del Automóvil de Bogotá.

SEMANA habló con Juan David Rocero, Country Head de General Motors para Colombia, quien confirmó la dinámica positiva de este sector en el país y destacó dos aspectos que se evidencian en el buen momento del mercado.

“Las expectativas van con senda al crecimiento. Creo que ha habido bastantes dinamizadores para que hoy la industria esté ya superando las 200.000 unidades. A nivel industria, buses y camiones han sido un determinante en jalar esa industria hacia arriba. También todos los negocios de flotas, empresas renovando su flota de vehículos y demás”, explicó el ejecutivo.

Si bien el segmento de los vehículos comerciales es un gran dinamizador del mercado, el comportamiento en los concesionarios es otro indicador que respalda el crecimiento que viene teniendo la venta de vehículos en el país.

“También en el retail, que llamamos nosotros, esa venta de la persona que viene a pie y compra un vehículo ha tenido crecimientos importantes. Eso ha llegado a que hoy la industria, con lo que va a corrido, ya esté sobre las 200.000 unidades. Nosotros estimamos que estemos aterrizando sobre unas 255.000 unidades [a final de año]. Esto da un crecimiento del 27% versus el 2024″, agregó Rocero.

La vida útil de un auto depende de varios factores. Foto: Getty Images/Westend61

¿Qué ha jugado a favor del mercado automotor en Colombia?

Según el experto, son varios los aspectos que han venido jugando a favor de un mercado automotor estable y con tendencia sostenida al alza desde hace algunos años.

Para Rocero, este cóctel de factores le han permitido al mercado tener resultados bastante llamativos que hacen mucho más atractivo al país y que animan a muchas más personas a renovar su carro o a adquirir un vehículo por primera vez.

“Vemos una muy buena dinámica al cierre, tenemos varias cosas que están ayudando: un dólar que está cediendo, una tasa de empleo también sus mejores indicadores, tasas de interés que, a pesar de que han venido estables, dan algo de fortaleza y demás y un crecimiento, pues de consumo, que vemos andando cada vez”, agregó.

Sobre cómo el gusto de los colombianos también ha ido teniendo un viraje hacia los modelos SUV, desplazando a los automóviles como los preferidos en el país, Rocero explicó que el fortalecimiento del portafolio en este segmento ha influido la decisión de compra de los interesados.

“Colombia, culturalmente, ha sido un mercado muy volcado a las SUV y hemos visto una migración de los segmentos de pasajeros hasta la SUV; es el mercado más competitivo para la industria” dijo Rocero, quien además señaló que la mayoría de los lanzamientos de la firma en Colombia están dentro de esta categoría.

Sobre la llegada del Spark EUV a Colombia, vehículo con gran arraigo en la cultura colombiana, y que precisamente pasó de ser un automóvil compacto a una SUV, Rocero explicó que el hecho de tener un ícono de la marca nuevamente en el mercado, jugó a favor del posicionamiento de la firma dentro del listado de los modelos eléctricos más vendidos en el país.

El Chevrolet SparK EUV fue lanzado en Colombia en el segundo semestre de 2025. Foto: Suministradas a Semana

“Spark es una leyenda aquí en Colombia. Chevrolet es una marca que en Colombia está posicionada por más de 100 años. El Spark ha sido parte de esa historia para nosotros y el modelo a combustión fue el primer vehículo para muchos colombianos. Crecimos con ellos, acompañamos su evolución y hoy estamos regresando mucho más sólidos con esa evolución hacia productos sostenibles y responsables con el medio ambiente”, señaló el ejecutivo.