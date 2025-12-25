Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Diciembre es un mes de celebraciones y encuentros familiares, pero este año se ha visto empañado por una preocupante cifra de siniestros viales en Antioquia. En apenas dos semanas, el transporte intermunicipal atraviesa una de sus etapas más críticas, convirtiendo estas fechas en una de las quincenas más dolorosas del año.

De acuerdo con los reportes oficiales, varios accidentes de buses registrados recientemente han dejado un balance de 17 personas fallecidas y más de 40 lesionadas. Esta situación genera alerta entre las autoridades y la ciudadanía, que piden revisar con mayor rigor las condiciones mecánicas de los vehículos y reforzar las medidas de seguridad en las principales vías del departamento.

El caso más reciente ocurrió en las últimas horas sobre la carretera que conecta a Medellín con la región de Urabá. Un bus afiliado a la empresa Cootransuroccidente perdió el control y terminó saliéndose de la vía cuando estaba a punto de ingresar al área urbana del municipio de Chigorodó.

El conductor, al parecer, habría perdido el control del bus. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a la magnitud del incidente y al temor vivido dentro del vehículo, las autoridades de tránsito informaron que no se registraron personas con heridas de consideración.

De hecho, según lo reseñado por El Tiempo, uno de los viajeros aseguró que “fue un milagro” que el automotor no se volcara ni cayera a un abismo más profundo. Posteriormente, la empresa coordinó el traslado de los usuarios para que pudieran continuar su recorrido y llegar a tiempo a sus destinos navideños.

Este reciente hecho se suma al ocurrido el pasado lunes, 22 de diciembre, en la vía Santa Elena. Foto: cortesía

Este reciente hecho se suma al ocurrido el pasado lunes, 22 de diciembre, en la vía Santa Elena, que conecta a Medellín con el municipio de Rionegro. Un accidente grave dejó al menos 12 personas lesionadas, luego de que un bus de servicio público se precipitara a un abismo de aproximadamente 50 metros.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo colisionó inicialmente con un camión tipo furgón, luego impactó una vivienda —sin generar afectaciones estructurales— y finalmente cayó por un abismo a un costado de la vía, lo que obligó a una rápida y compleja operación de rescate.