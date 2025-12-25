Nación

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

En apenas dos semanas, el transporte intermunicipal atraviesa una de sus etapas más críticas, convirtiendo estas fechas en una de las quincenas más dolorosas del año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 11:26 p. m.
Diciembre negro en las vías de Antioquia.
Diciembre negro en las vías de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Diciembre es un mes de celebraciones y encuentros familiares, pero este año se ha visto empañado por una preocupante cifra de siniestros viales en Antioquia. En apenas dos semanas, el transporte intermunicipal atraviesa una de sus etapas más críticas, convirtiendo estas fechas en una de las quincenas más dolorosas del año.

Terror en Barranquilla: sicarios asesinaron a dos cobradiarios en plena vía pública; este sería el motivo

De acuerdo con los reportes oficiales, varios accidentes de buses registrados recientemente han dejado un balance de 17 personas fallecidas y más de 40 lesionadas. Esta situación genera alerta entre las autoridades y la ciudadanía, que piden revisar con mayor rigor las condiciones mecánicas de los vehículos y reforzar las medidas de seguridad en las principales vías del departamento.

El caso más reciente ocurrió en las últimas horas sobre la carretera que conecta a Medellín con la región de Urabá. Un bus afiliado a la empresa Cootransuroccidente perdió el control y terminó saliéndose de la vía cuando estaba a punto de ingresar al área urbana del municipio de Chigorodó.

A mediados de febrero, ocurrió un accidente similar en España cuando el conductor de un bus que cubría la ruta de Madrid a Bilbao se desmayó sobre el volante.
El conductor, al parecer, habría perdido el control del bus. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a la magnitud del incidente y al temor vivido dentro del vehículo, las autoridades de tránsito informaron que no se registraron personas con heridas de consideración.

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Medellín

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Medellín

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Medellín

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Medellín

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Vehículos

Lanzan ayuda a quienes no tienen dinero ni abogado para continuar un proceso legal producto de un siniestro vial

Confidenciales

Muertes en accidentes viales se redujeron durante los primeros meses del año

Nación

Juan Visaje, Jhon Aleta y María Imprudencia, los personajes que buscan generar conciencia en las vías de Medellín

De hecho, según lo reseñado por El Tiempo, uno de los viajeros aseguró que “fue un milagro” que el automotor no se volcara ni cayera a un abismo más profundo. Posteriormente, la empresa coordinó el traslado de los usuarios para que pudieran continuar su recorrido y llegar a tiempo a sus destinos navideños.

Accidente de bus en Antioquia
Este reciente hecho se suma al ocurrido el pasado lunes, 22 de diciembre, en la vía Santa Elena. Foto: cortesía

Este reciente hecho se suma al ocurrido el pasado lunes, 22 de diciembre, en la vía Santa Elena, que conecta a Medellín con el municipio de Rionegro. Un accidente grave dejó al menos 12 personas lesionadas, luego de que un bus de servicio público se precipitara a un abismo de aproximadamente 50 metros.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo colisionó inicialmente con un camión tipo furgón, luego impactó una vivienda —sin generar afectaciones estructurales— y finalmente cayó por un abismo a un costado de la vía, lo que obligó a una rápida y compleja operación de rescate.

Mas de Medellín

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

METRO DE MEDELLÍN

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Imagen del video del perro sobre la tumba de una de las víctimas del siniestro.

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

atracadores en San Andrés Islas

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Noticias Destacadas