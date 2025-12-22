Antioquia

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

De acuerdo con la información oficial, el vehículo colisionó inicialmente con un camión tipo furgón, luego impactó una vivienda.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 8:25 p. m.
Accidente de bus en Antioquia
Accidente de bus en Antioquia Foto: cortesía

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la vía Santa Elena, que conecta a Medellín con el municipio de Rionegro, dejó al menos 12 personas lesionadas, luego de que un bus de servicio público se precipitara a un abismo de aproximadamente 50 metros.

Según el balance entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el siniestro se registró a las 11:31 de la mañana y estuvo involucrado un bus que cubría la ruta Rionegro–Medellín, en el que se movilizaban 25 pasajeros.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo colisionó inicialmente con un camión tipo furgón, luego impactó una vivienda —sin generar afectaciones estructurales— y finalmente cayó por un abismo a un costado de la vía, lo que obligó a una rápida y compleja operación de rescate.

Bus
Bus Foto: Cuenta en Facebook: Guardianes Antioquia

El balance preliminar indica que 12 personas resultaron lesionadas. Seis de ellas fueron atendidas en el lugar de los hechos y dadas de alta, mientras que otras seis tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales. Entre los heridos se encuentra un peatón que fue reportado en estado delicado.

“La atención fue inmediata y articulada entre todos los organismos de emergencia”, señaló el mandatario local, al confirmar el despliegue de un amplio operativo en la zona del accidente.

En el sitio hicieron presencia tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con un total de 20 unidades, además de seis ambulancias, 10 policías y cinco agentes de tránsito, quienes apoyaron las labores de atención, control vial y rescate.

Las autoridades informaron que las labores de extracción del bus y verificación de la zona continúan, mientras se mantiene el seguimiento a la evolución médica de las personas trasladadas a centros hospitalarios.

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

Por ahora, las causas del accidente son materia de investigación por parte de los organismos de tránsito, que buscan establecer las circunstancias exactas que llevaron a la colisión y posterior caída del vehículo.

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, sostuvo que el bus accidentado cubría la ruta Medellín - Ríonegro.

“Se precipita frente a una casa en el sector de 8 de marzo, kilómetro tres de Santa Helena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales, y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 heridos, seis debieron ser trasladados a centros asistenciales”, explicó el funcionario.

Y es que el pasado domingo 14 de diciembre, un bus se fue a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. Tras ese hecho, murieron 17 personas: 16 estudiantes y el conductor del automotor.

