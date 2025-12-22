NACIÓN

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Los organismos de socorro se encuentran en el lugar.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 6:02 p. m.
Bus accidentado en Antioquía.
Bus accidentado en Antioquía. Foto: Cuenta en Facebook: Guardianes Antioquia

Otro bus se fue a un abismo en Antioquia, exactamente en el kilómetro tres de la vía Santa Elena, zona rural de Medellín, en horas de la mañana de este lunes, 22 de diciembre.

De acuerdo con medios locales, en el lugar hacen presencia organismos de socorro y las autoridades de Tránsito para establecer el estado de las personas que iban en el bus, unas 25.

Por el momento, información oficial da cuenta de que 12 personas resultaron lesionadas: seis son atendidas en el lugar y otras seis fueron trasladadas a centros asistenciales.

En las imágenes se puede observar que el bus iba descendiendo por la vía y, antes de tomar una curva, se volcó y terminó cayendo al abismo.

También se puede apreciar que, teniendo en cuenta que venía a gran velocidad, el bus se llevó por delante a un camión que iba delante de él y terminó volcado.

Luego, en el lugar todo fue zozobra y gritos de las personas que vieron cómo el bus se fue al abismo.

A continuación, el momento exacto del accidente:

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de su cuenta en X que Bomberos de Medellín, Alcaldía y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, atienden la emergencia.

Se presenta una emergencia a esta hora en el Corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos. Bomberos Medellin @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin atienden la emergencia en sitio. Pendientes de la situación…”, dijo el mandatario de Medellín en la citada red social.

Vale recordar que, el pasado domingo 14 de diciembre, un bus se fue a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. Tras ese hecho, murieron 17 personas: 16 estudiantes y el conductor del automotor.

