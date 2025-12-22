Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Tras varios días de investigaciones sobre el grave accidente en el que murieron 17 personas después de que un bus cayera al abismo en Remedios, Antioquia, las autoridades ya tomaron la primera decisión en contra de Precoltur, empresa dueña del vehículo.

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte confirmaron la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía, tras los hallazgos que han arrojado hasta el momento las investigaciones. La sanción también cobija al CDA Comercializadora Servisuper.

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores. Foto: API / Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / Precoltur - Precolombina De Turismo Especializado

Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, precisó que las primeras pesquisas dejaron en evidencia que el bus no cumplía con lo exigido por la ley, por lo que todo apunta a que la tragedia era más que evitable.

El funcionario sostuvo que por el momento los peritajes arrojaron “cosas bastante terroríficas”.

De hecho, explicó que el vehículo “no cumplía ni con el 20 % de la revisión“. Además, indicó que la contratación de la empresa tuvo muchas falencias.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Por todo ello es que finalmente se ordenó la suspensión inmediata, una decisión de preventivo y con el objetivo de que otra tragedia de esta magnitud no se registre en el país.

“La SuperTransporte actuará con contundencia frente a este caso, por eso realizamos las verificaciones correspondientes a lo ocurrido y encontramos méritos para abrir una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos“, dijo.

Aún se observa el bus destruido al fondo del abismo. Foto: Imagen tomada de Facebook del perfil: Las locuras de TOPIN y SAPO empinado

Dentro de las irregularidades que se hallaron destacan mediciones técnicas incorrectas en el labrado, no verificación de elementos externos e internos, deficiencias en la señalización reflectiva, entre otras cosas.

“Hemos podido evidenciar presuntas alteraciones en los resultados de la revisión técnicomecánica y en la información reportada al RUNT por parte del Centro de Diagnóstico Automotor, lo que lleva a poner en riesgo a los usuarios”, agregó.

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, apoyó estas sanciones preventivas y dejó en claro que irán hasta el fondo del asunto para verificar todo lo que pudo haber sucedido en este hecho, que lamentablemente cobró la vida de 17 personas.

La jefa de la cartera sostuvo que el accidente se pudo evitar y, por lo mismo, aseguró que actuarán con toda firmeza.

“No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnicomecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”, manifestó.

Las autoridades aprovecharon para hacerle un llamado a las instituciones educativas y a los padres de familia para que verifiquen las condiciones de los vehículos antes de este tipo de actividades, con el objetivo de disminuir riesgos.

Asimismo, le pidieron a las empresas mayor rigurosidad para que todos los automotores cumplan con lo establecido en la ley y estén en las mejores condiciones posibles.