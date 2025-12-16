Suscribirse

Nación

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Se trata de David Rúa, joven que logró salir del abismo para dar aviso de la tragedia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
16 de diciembre de 2025, 4:33 p. m.
David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.
David Rúa, el joven sobreviviente del accidente. | Foto: Pantallazos de video de Noticias Caracol.

En la madrugada del domingo 14 de diciembre, un bus que regresaba a Bello, Antioquia, cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios.

El vehículo, de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes habían disfrutado de una excursión en la Costa Caribe.

Contexto: Solo sonrisas: este fue el último video que grabaron los 17 estudiantes que murieron tras accidente de bus en Antioquia

Tras caer el bus al abismo, 17 personas murieron, entre ellas el conductor del vehículo, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Pocas horas después de la tragedia, David Rúa, uno de los jóvenes sobrevivientes, habló con Noticias Caracol. Aseguró que el bus presentaba serias fallas antes de que se dispusieran a regresar a Antioquia.

“El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron problemas en la batería, el aire y el motor. La batería la sacaron, yo alcancé a ver, y la recargaron junto a otro vehículo. Una vez resuelto todo esto, nos dieron luz verde para subir al vehículo y partir hacia Medellín”, dijo Rúa en el noticiero citado.

Contexto: Joven recordó, entre lágrimas, poema que le escribió a su novia antes de morir en accidente de bus en Antioquia: “Que tu corazón me quiera”

Sin embargo, según el joven, mientras avanzaban en la vía, sintió que el tema del aire acondicionado no había sido solucionado.

“No sentía el aire, estaba totalmente apagado, no servía. Algo que cabe mencionar es que, frente al problema del aire, el conductor mantuvo la puerta delantera abierta durante todo el trayecto. La dejó abierta para que entrara aire, y los escapes de arriba también estaban abiertos para que circulara el aire. La puerta por donde ingresan todos los pasajeros estuvo abierta durante todo el viaje”, agregó el sobreviviente en entrevista con Noticias Caracol.

El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente.
Jonathan Alexander Taborda Lopera, el conductor del bus. | Foto: Foto 1: Precoltur / Foto 2: API | Foto: Foto 1: Precoltur / Foto 2: API

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

2. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

3. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

4. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

5. ¿A qué hora es el Medellín vs. Nacional, por la final vuelta de la Copa BetPlay 2025?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BelloAccidentebus

Noticias Destacadas

David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Redacción Nación
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 17 de diciembre: evite multas

Redacción Vehículos
Lina Bedoya, una mujer a la que le asesinaron su hijo, se acercó para solidarizarse con las víctimas del accidente del Liceo Antioqueño en Bello.

Tragedia en excursión de grados del Liceo Antioqueño de Bello tocó a la familia de Neider Morantes, exvolante de la Selección Colombia: esto dijo el exfutbolista

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.