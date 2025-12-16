Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

En la madrugada del domingo 14 de diciembre, un bus que regresaba a Bello, Antioquia, cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios.

El vehículo, de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes habían disfrutado de una excursión en la Costa Caribe.

Tras caer el bus al abismo, 17 personas murieron, entre ellas el conductor del vehículo, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Pocas horas después de la tragedia, David Rúa, uno de los jóvenes sobrevivientes, habló con Noticias Caracol. Aseguró que el bus presentaba serias fallas antes de que se dispusieran a regresar a Antioquia.

“El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron problemas en la batería, el aire y el motor. La batería la sacaron, yo alcancé a ver, y la recargaron junto a otro vehículo. Una vez resuelto todo esto, nos dieron luz verde para subir al vehículo y partir hacia Medellín”, dijo Rúa en el noticiero citado.

Sin embargo, según el joven, mientras avanzaban en la vía, sintió que el tema del aire acondicionado no había sido solucionado.

“No sentía el aire, estaba totalmente apagado, no servía. Algo que cabe mencionar es que, frente al problema del aire, el conductor mantuvo la puerta delantera abierta durante todo el trayecto. La dejó abierta para que entrara aire, y los escapes de arriba también estaban abiertos para que circulara el aire. La puerta por donde ingresan todos los pasajeros estuvo abierta durante todo el viaje”, agregó el sobreviviente en entrevista con Noticias Caracol.