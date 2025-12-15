Solo sonrisas: este fue el último video que grabaron los 17 estudiantes que murieron tras accidente de bus en Antioquia

Lo que inicialmente era felicidad entre un grupo de jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia, terminó en tragedia. En horas de la madrugada del domingo 14 de diciembre, el bus en el que se movilizaban los estudiantes tras haber estado en una excursión en la Costa Caribe se precipitó a un abismo en una vía del nordeste antioqueño.

Tras el grave accidente de tránsito, 17 personas murieron y 20 más resultaron heridas, luego de que el automotor se precipitara por un barranco, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero.

Horas antes del hecho, todo era alegría y sonrisas entre los jóvenes, en un lugar donde fueron a compartir en Coveñas. En el último video que grabaron, los estudiantes se los observa a la orilla de una piscina, mientras eran animados por una persona con un micrófono.

A continuación, el video:

El último video que hoy enluta al país



Las sonrisas de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello quedaron registradas horas antes de la tragedia. Celebraban su paseo en Tolú sin imaginar que el regreso terminaría en uno de los accidentes viales más dolorosos… pic.twitter.com/kgaFkDcn8r — ElTrino.Co (@EltrinoCo) December 15, 2025

Tras la muerte de los jóvenes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que fueron decretados tres días de duelo en ese departamento.

“¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste. Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor. Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo bellanita”, dijo Rendón en la mañana de este lunes, 15 de diciembre, a través de su cuenta en la red social X.

Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este accidente, una primera hipótesis apunta a que el conductor del bus, Jonathan Alexander Taborda Lopera, quien también murió, habría sufrido un microsueño.