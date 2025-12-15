Identifican al conductor del bus en el que murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: ya hay hipótesis de lo que pasó

Hay conmoción en toda Colombia por la muerte de 17 personas tras un grave accidente que se presentó en una vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

En el bus viajaban 34 estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores. Los menores estaban de excursión por su graduación de bachillerato.

Todo ocurrió en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, y poco a poco se ha ido confirmando nueva información. Uno de los datos más recientes es la identidad del conductor del bus, quien también murió, y las primeras hipótesis que se tienen de lo ocurrido.

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada. | Foto: Redes sociales: Julián Vásquez

La persona que iba conduciendo el vehículo respondía al nombre de Jonathan Alexander Taborda Lopera. Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), empresa a la que pertenecía el bus; fue quien lo identificó y lamentó su muerte.

“Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló en sus redes sociales.

Por otra parte, las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido, más precisamente las causas que desencadenaron el trágico siniestro vial, que hoy genera luto en todo el país.

Por el momento se manejan dos hipótesis principales, que se espera que sean aclaradas en su totalidad en las próximas horas. La primera habla de un microsueño por parte del conductor, lo que pudo ocasionar que perdiera el control.

Este fue el mensaje que publicó la empresa del bus despidiendo a su trabajador. | Foto: Precoltur

La segunda hace referencia a una posible falla mecánica que pudo haber sufrido el bus pocos segundos antes de caer al abismo, impacto que ocasionó la muerte de las 17 personas.

La empresa a la que pertenecía el bus emitió un comunicado en el que, además de solidarizarse por lo ocurrido, indicó que está presta para colaborar con las autoridades y esclarecer este accidente lo más rápido posible.

“Estamos atentos a los avances de la investigación que adelantan las autoridades competentes y reiteramos, como empresa, toda nuestra disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro personal administrativo y operativo se encuentra en el lugar a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas necesarias”, manifestó.

Además, también serán cruciales los testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a la tragedia y que en estos momentos se encuentran siendo atendidos en diferentes hospitales.

Un joven que iba en el bus y se salvó de morir contó que venía durmiendo cuando, de un momento a otro, comenzó a escuchar gritos y, poco después, el vehículo se fue al abismo.