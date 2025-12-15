Suscribirse

Nación

Identifican al conductor del bus en el que murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: ya hay hipótesis de lo que pasó

El conductor también falleció en el terrible siniestro, por lo que las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer las causas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 11:47 a. m.
El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente.
El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente. | Foto: Foto 1: Precoltur / Foto 2: API

Hay conmoción en toda Colombia por la muerte de 17 personas tras un grave accidente que se presentó en una vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

En el bus viajaban 34 estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores. Los menores estaban de excursión por su graduación de bachillerato.

Todo ocurrió en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, y poco a poco se ha ido confirmando nueva información. Uno de los datos más recientes es la identidad del conductor del bus, quien también murió, y las primeras hipótesis que se tienen de lo ocurrido.

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada.
El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada. | Foto: Redes sociales: Julián Vásquez

La persona que iba conduciendo el vehículo respondía al nombre de Jonathan Alexander Taborda Lopera. Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), empresa a la que pertenecía el bus; fue quien lo identificó y lamentó su muerte.

“Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló en sus redes sociales.

Contexto: Luto en la Institución Educativa Liceo Antioqueño; familiares y amigos le rindieron homenaje a los estudiantes muertos en accidente

Por otra parte, las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido, más precisamente las causas que desencadenaron el trágico siniestro vial, que hoy genera luto en todo el país.

Por el momento se manejan dos hipótesis principales, que se espera que sean aclaradas en su totalidad en las próximas horas. La primera habla de un microsueño por parte del conductor, lo que pudo ocasionar que perdiera el control.

Este fue el mensaje que publicó la empresa del bus despidiendo a su trabajador.
Este fue el mensaje que publicó la empresa del bus despidiendo a su trabajador. | Foto: Precoltur

La segunda hace referencia a una posible falla mecánica que pudo haber sufrido el bus pocos segundos antes de caer al abismo, impacto que ocasionó la muerte de las 17 personas.

La empresa a la que pertenecía el bus emitió un comunicado en el que, además de solidarizarse por lo ocurrido, indicó que está presta para colaborar con las autoridades y esclarecer este accidente lo más rápido posible.

Contexto: Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

“Estamos atentos a los avances de la investigación que adelantan las autoridades competentes y reiteramos, como empresa, toda nuestra disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro personal administrativo y operativo se encuentra en el lugar a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas necesarias”, manifestó.

Además, también serán cruciales los testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a la tragedia y que en estos momentos se encuentran siendo atendidos en diferentes hospitales.

Un joven que iba en el bus y se salvó de morir contó que venía durmiendo cuando, de un momento a otro, comenzó a escuchar gritos y, poco después, el vehículo se fue al abismo.

Las investigaciones ya comenzaron y las familias de los fallecidos exigen respuestas, al mismo tiempo que le dan el último adiós a sus seres queridos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una ellas

2. Las hipótesis detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia, que dejó 17 fallecidos

3. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

4. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

5. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitotragediaAntioquia

Noticias Destacadas

El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente.

Identifican al conductor del bus en el que murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: ya hay hipótesis de lo que pasó

Redacción Nación
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón.

Luto en la Institución Educativa Liceo Antioqueño: familiares y amigos les rindieron homenaje a los estudiantes muertos en accidente

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.