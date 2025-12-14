Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) se pronunció tras el trágico accidente de tránsito que involucró a uno de sus buses en el que viajaban 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

En el siniestro vial de este domingo, 14 de diciembre, en horas de la madrugada, murieron 16 estudiantes de grado once y el conductor del bus que trabajaba para la empresa Precoltur.

La compañía emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que en un primer momento se solidarizó con las familiares de los fallecidos y de las otras 20 personas que quedaron heridas.

“Como empresa nos encontramos muy atentos a su estado de salud y evolución. Lamentamos profundamente el fallecimiento del conductor de nuestro vehículo y de los pasajeros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, dice parte del pronunciamiento.

Precoltur hizo referencia a las investigaciones que dieron inicio las autoridades pertinentes para esclarecer las circunstancias de este lamentable accidente que ocurrió en la vía que de Coveñas conduce a Medellín, en el sector Remedios-Zaragoza, Antioquia.

“Estamos atentos a los avances de la investigación que adelantan las autoridades competentes y reiteramos como empresa toda nuestra disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro personal administrativo y operativo se encuentran en el lugar a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas necesarias”, puntualizó la empresa.

La compañía también hizo un pronunciamiento especial a los familiares y amigos del conductor fallecido, quien fue identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera.

“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, detalló la empresa.

La descripción de Precoltur en sus redes sociales detalla que “es una empresa de transporte turístico, empresarial y escolar que brinda confianza, seguridad y comodidad en cada viaje. Conectamos personas con destinos, experiencias y oportunidades, ofreciendo rutas seguras y un servicio de calidad”.

La Concesión de Autopistas del Nordeste, que se encarga de este tramo vial, también lamentó este hecho y aprovechó para enviar un mensaje especial a los conductores.