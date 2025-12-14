Suscribirse

Antioquia

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

Murieron 16 estudiantes de grado once y el conductor del bus que trabajaba para esta empresa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 3:04 a. m.
En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.
En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores. | Foto: API / Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / Precoltur - Precolombina De Turismo Especializado

Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) se pronunció tras el trágico accidente de tránsito que involucró a uno de sus buses en el que viajaban 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

En el siniestro vial de este domingo, 14 de diciembre, en horas de la madrugada, murieron 16 estudiantes de grado once y el conductor del bus que trabajaba para la empresa Precoltur.

Contexto: Excursión de Prom 2025 terminó con 17 muertos: revelan los nombres y la última foto de los estudiantes que murieron en accidente en Antioquia

La compañía emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que en un primer momento se solidarizó con las familiares de los fallecidos y de las otras 20 personas que quedaron heridas.

“Como empresa nos encontramos muy atentos a su estado de salud y evolución. Lamentamos profundamente el fallecimiento del conductor de nuestro vehículo y de los pasajeros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, dice parte del pronunciamiento.

Precoltur hizo referencia a las investigaciones que dieron inicio las autoridades pertinentes para esclarecer las circunstancias de este lamentable accidente que ocurrió en la vía que de Coveñas conduce a Medellín, en el sector Remedios-Zaragoza, Antioquia.

“Estamos atentos a los avances de la investigación que adelantan las autoridades competentes y reiteramos como empresa toda nuestra disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro personal administrativo y operativo se encuentran en el lugar a disposición de las autoridades para colaborar en las tareas necesarias”, puntualizó la empresa.

Contexto: Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

La compañía también hizo un pronunciamiento especial a los familiares y amigos del conductor fallecido, quien fue identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera.

“En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, detalló la empresa.

La descripción de Precoltur en sus redes sociales detalla que “es una empresa de transporte turístico, empresarial y escolar que brinda confianza, seguridad y comodidad en cada viaje. Conectamos personas con destinos, experiencias y oportunidades, ofreciendo rutas seguras y un servicio de calidad”.

La Concesión de Autopistas del Nordeste, que se encarga de este tramo vial, también lamentó este hecho y aprovechó para enviar un mensaje especial a los conductores.

“Seguiremos trabajando para promover la movilidad segura en los 145 kilómetros de la Autopista Conexión Norte, sin embargo, reiteramos nuestro llamado a todos los usuarios viales a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para garantizar la vida en la vía”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Gustavo Petro le responde a Antonio García, comandante del ELN, por escándalo de la UNGRD

2. Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

3. Karol G lo hizo de nuevo y sorprendió con inesperado cambio de look en su cabello: “Aprovechando la temporada”

4. Políticos colombianos reaccionan al triunfo de José Antonio Kast en Chile: “Cada día vamos derrotando el comunismo en Latinoamérica”

5. Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

bus accidentadoAntioquiaSEGOVIAremediosMedellín

Noticias Destacadas

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia.

Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el fatal siniestro en Antioquia.

Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.