Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el fatal siniestro en Antioquia que terminó con la muerte de 16 estudiantes de grado once y el conductor del bus accidentado en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre.

“No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

El Ministerio de Transporte, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también lamentaron lo sucedido y dieron a conocer que las autoridades pertinentes ya se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.

“Hacemos seguimiento permanente al siniestro registrado en vías de Antioquia y articulamos acciones con las autoridades para atender la emergencia. Nuestra prioridad es acompañar la atención y reforzar la seguridad vial”, dijo el MinTransporte.

Ambas entidades reiteran el comportamiento consciente y responsable de todos los actores viales durante esta temporada de fin de año con el fin de evitar nuevas tragedias.

“Recordamos la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías, con el fin de prevenir tragedias que, como esta, impactan profundamente a las familias colombianas”, detalló la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Así fue el accidente

En el bus se movilizaban 34 jóvenes, un guía y dos conductores, quienes cayeron por un abismo en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia.

El hecho dejó 16 egresados muertos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello, quienes estaban en Tolú y Coveñas disfrutando de una excursión de fin de curso.

El bus rodó aproximadamente 80 metros por un precipicio en el sector conocido como El Chispero, dejando completamente destruido el automotor, donde se observan sillas desprendidas y el chasis retorcido.