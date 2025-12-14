Excursión de Prom 2025 terminó con 17 muertos: revelan los nombres y la última foto de los estudiantes que murieron en accidente en Antioquia

Lo que comenzó como una excursión de estudiantes de grado once de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello, Antioquia, terminó en la muerte de al menos 17 personas y dejó otras 20 más heridas.

Senior Prom Fest, empresa contratada para trasportar de Tolú y Coveñas hacia la ciudad de Medellín a los egresados, detalló que en el bus se movilizaban 34 jóvenes, un guía y dos conductores.

“La empresa activó sus protocolos de emergencia y ha venido coordinando de manera directa con los organismos de socorro, los centros médicos y las autoridades competentes”, dice el comunicado de Senior Prom Fest.

Tras finalizar la fiesta del fin de curso, los estudiantes tuvieron un fatal accidente sobre las 5:40 de la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.

El bus rodó aproximadamente 80 metros por un precipicio en el sector conocido como El Chispero, dejando completamente destruido el automotor, donde se observan sillas desprendidas y el chasis retorcido.

A través de redes sociales se conoció un video de los momentos posteriores a la tragedia, en el que se muestra el rescate de las personas heridas y el difícil acceso en la zona del accidente.

La Institución Educativa Liceo Antioqueño publicó los nombres y las fotos de los egresados que perdieron la vida en este siniestro que enluta a 16 familias antioqueñas.

Las víctimas son:

Mariana Upegui

María Camila Pérez

Paulina Anduquía

Susana Arango

Sara Escobar

Mariana Galvis

Juan Andrés Hincapié

Yeraldin López

Valeria López

Daniel Arismendy

José Orrego

Laura Salazar

María Fernanda Londoño

Carlos Cardona

Matías Berrío

Mateo Castaño

“Hoy compartimos este mosaico en memoria de nuestros egresados Promoción 2025, cuyas vidas se apagaron trágicamente por el accidente. Los recordamos con profundo dolor, gratitud y respeto. Su paso por nuestra institución dejó huellas imborrables que permanecerán para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a sus familias y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, dice el post de la institución.

Lorena González, alcaldesa de Bello, lamentó este trágico accidente y confirmó que esta excursión escolar habría sido organizada por los mismos estudiantes y no correspondería a una actividad de la institución ni la de la Secretaría de Educación de Bello.

“Un equipo de nuestro Sistema de salud mental Sanamente atiende a las familias en esta zona del Nordeste antioqueño y, en las próximas horas, se instalará un centro de escucha temporal en la Comuna 3, para atender a las familias y amigos de los lesionados y fallecidos. Mi solidaridad y condolencias con las familias, amistades y la comunidad educativa en este difícil momento”, detalló la mandataria.