Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

El accidente del bus se presentó en horas de la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre.

22 de diciembre de 2025, 2:14 p. m.
Al costado izquierdo, la joven estudiante haciendo la aclaración.
Al costado izquierdo, la joven estudiante haciendo la aclaración. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas puntuales del grave accidente que dejó 17 muertos, luego de que un bus que transportaba estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, se fuera a un abismo de más de 40 metros.

El accidente se presentó el pasado domingo 14 de diciembre en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. En el hecho murieron 16 estudiantes y el conductor del bus, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Además de los 17 muertos que dejó el accidente, 20 jóvenes resultaron heridos, de los cuales al menos seis siguen hospitalizados.

Ahora, cuando han pasado pocos días de esa tragedia, una estudiante del Liceo Antioqueño de Bello, de nombre Mariana Guirales, grabó un video aclarando una incómoda situación que se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo con la estudiante, están diciendo que ella hace parte del listado de personas heridas y/o fallecidas, cuando realmente no fue a la excursión con sus compañeros a la Costa Caribe.

“Yo no estuve en la excursión de mi prom. Ese día por alguna razón de la vida, yo no fui al paseo. Entonces quería decirles que yo estoy bien, yo no estuve en el accidente como algunas fuentes están diciendo por ahí, que yo estoy en el hospital, que estoy muy herida, o hasta otros dicen que fallecí. Eso no es verdad.”, dijo la joven, a quien estarían confundiendo con la estudiante fallecida Mariana Upegui.

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.
Al costado izquierdo de la imagen, el conductor del bus que murió. Al derecho, los estudiantes fallecidos. Foto: API / Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / Precoltur - Precolombina De Turismo Especializado

En el video, Guirales también lamentó lo ocurrido el pasado domingo, teniendo en cuenta que la mayoría de fallecidos eran amigos suyos.

También le quiero dar mucha fuerza a las familias, porque aunque yo no estoy físicamente mal, sí lo estoy mentalmente, porque eso ha sido muy duro para mí; entonces les pido por favor que no sigan subiendo ese tipo de información falsa”, agregó.

De acuerdo a lo que menciona Guirales en el video, ella hace parte del salón 11-1 del Liceo Antioqueño de Bello, de quienes dijo “todos estamos bien gracias a Dios”.

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

“Muchos amigos míos también están afectados por eso, porque también les estan subiendo información falsa igual que a mí, entonces les pido por favor que tengan mucho respeto con eso”, resaltó Guirales.

Los nombres de las 17 personas que murieron en ese accidente son:

  1. Yeraldin Yepes
  2. Susana Arango Mejía
  3. Mathías Berrío Cardona
  4. Daniel Arismendy Fernández
  5. José Manuel Orrego Palacio
  6. Juan Andrés Hincapié
  7. Laura Salazar
  8. María Camila Pérez Sánchez
  9. María Fernanda Londoño Jiménez
  10. Mariana Galvis Arias
  11. Carlos Cardona
  12. Mariana Upegui Escobar
  13. Mateo Castaño López
  14. Paulina Anduquia Builes
  15. Sara Escobar Mera
  16. Valeria López
  17. Jonatan Alexánder Taborda (conductor del bus)



Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: "Les pido, por favor"



Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó



Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa



Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: "El señor está asustado"



Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia



Westcol se descompuso al hablar de la trágica muerte de influenciadora en Medellín: "Cuídense, ha sido muy fuerte"



Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: "Querían ser famosos"



Así funcionará la medida de pico y placa en Medellín durante este viernes, 19 de diciembre: evite multas



¿Por qué no fueron cremados los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño? Esta es la razón



Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: "Criminales"

