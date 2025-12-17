Continúan los sepelios de los 16 estudiantes y del conductor de un bus que murieron durante la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre. Ese día, el automotor que transportaba a los jóvenes rodó a un abismo de más de 40 metros.

Los jóvenes, estudiantes del Liceo Antioqueño, iban para Bello, luego de haber disfrutado de una excursión en la Costa Caribe.

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Entre los 17 fallecidos está el conductor del automotor, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera, quien, precisamente, durante las últimas horas, fue sepultado.

En redes sociales circulan videos en los que se observa la despedida con pólvora y humo de extintores que le hicieron a Taborda sus familiares y amigos.

Precisamente, la cuenta en TikTok NP Noticias Online compartió el video del sepelio de Taborda y un misterioso comentario en esa red social llamó la atención.

Último adiós al conductor fallecido en el siniestro en el que también murieron 16 egresados del Liceo Antioqueño de Bello Mientras continúan las investigaciones por el accidente ocurrido en la vía Segovia–Remedios, un video difundido en redes sociales puso el foco en el conductor del bus siniestrado. Las imágenes muestran el sepelio de Johnatan Alexander Taborda Lopera, acompañado por decenas de personas. Durante la despedida se activaron extintores y sonaron bocinas de buses. El accidente ocurrió el 14 de diciembre y dejó 17 víctimas mortales y 20 heridos.

Se trata de, al parecer, una mujer cercana a Taborda, quien narró en TikTok la odisea que también vivió el hombre, teniendo en cuenta las presuntas fallas mecánicas que venía presentando el bus.

El mensaje de la usuaria en TikTok Negra2705 empezó de la siguiente manera: “Pa’ los que lo juzgan les comento lo que hizo este señor… De su bolsillo trató de reparar el carro porque le negaron en 10 ocasiones el relevo de carro y amenazaron con despedirlo… ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se regaba en redes y noticias que habría un paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué hubiesen hecho los santos criticones? Quedarse, sí, pero ¿quién costearía esos tres días de hospedaje? Ahora bien. Él tomó la decisión de venir a Medellín con la esperanza de traer sanos a sus niños. Los que saben de carros pueden decir qué le pasa a un vehículo de noche y sin aire acondicionado: se empañan los vidrios todos, por eso la puerta de ingreso abierta y las escotillas”.

Y agregó: “Ahora bien, conductores. ¿Qué le pasa a un vehículo con la batería mal? La luz es tenue y corre el riesgo de apagarse. Ahora bien. ¿Qué pasa si el vehículo se apaga? Dirección hidráulica deja de serlo, frenos duros, sistema de navegación nula, nada de luz delantera. Que iba a alta velocidad… falso, el bus no saltó al vacío, él se deslizó sobre la montaña, dejó el rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima. Y unas salidas a más de 100 km/h multiplican por 10 el impacto contra rocas y el suelo, lo cual no hubiese dejado a una sola persona con vida a esa altura. Sí, señores, estamos ante un verdadero héroe que es visto como villano ante lenguas indolentes e ignorantes. Al final, la verdad sale a la luz y la familia puede despedirlo en paz y él en el cielo puede descansar en paz”.

Parte de la publicación en TikTok de Negra2705. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en TikTok: npnoticiasonline

Por último, la usuaria aseguró en su largo escrito que, en medio del trayecto del bus, Taborda hizo una parada en la vía para hacer una llamada y pedir ayuda, pero que su celular presentó problemas de señal.

“Gracias, Cocacolo, porque los que te conocimos, sabemos que tuviste que hacer hasta lo imposible para traer esos niños a salvo y el destino te jugó una mala pasada. Tuviste una parada de 15 minutos antes de la tragedia para buscar señal y pedir ayuda, lo que confirma que tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un héroe”, concluyó la usuaria Negra2705 en su mensaje en TikTok.