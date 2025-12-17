ANTIOQUIA

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio

Se trata de María Fernanda Londoño Jiménez, estudiante que murió en medio del accidente del bus que se fue a un abismo en Antioquia.

Redacción Nación
17 de diciembre de 2025, 2:57 p. m.
La estudiante fallecida, María Fernanda Londoño Jiménez.
La estudiante fallecida, María Fernanda Londoño Jiménez. Foto: Cuenta en Instagram 𝗦𝗘𝗡𝗜𝗢𝗥𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗠 𝗙𝗘𝗦𝗧 y en Facebook Laboyanos.com Noticias

Avanzan los sepelios de las 17 personas que murieron durante la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre, luego de que un bus se fuera a un abismo de más de 40 metros, en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia.

El bus venía de regreso a Antioquia, luego de haber estado en una excursión en la Costa Caribe con estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello. En el grave accidente murieron 17 personas y más de 20 resultaron heridas.

Entre los estudiantes fallecidos está María Fernanda Londoño Jiménez, una joven a quien sus familiares despidieron el mismo día de su cumpleaños.

Por lo tanto, en medio de su velorio, familiares, amigos y allegados de la estudiante no dudaron en cantarle la canción de cumpleaños, en medio del dolor que los embargaba.

Sin duda, un momento conmovedor que se viralizó en redes sociales.

“Alcancé a ver”

Durante las últimas horas, David Rúa, uno de los jóvenes sobrevivientes del fatal accidente, habló con Noticias Caracol. El estudiante aseguró que el bus presentaba serias fallas antes de que se dispusieran a regresar a Antioquia.

“El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron problemas en la batería, el aire y el motor. La batería la sacaron, yo alcancé a ver, y la recargaron junto a otro vehículo. Una vez resuelto todo esto, nos dieron luz verde para subir al vehículo y partir hacia Medellín”, dijo Rúa en el noticiero citado.

David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.
David Rúa, el joven sobreviviente del accidente. Foto: Pantallazos de video de Noticias Caracol.

No obstante, según el joven, mientras avanzaban en la vía, sintió que el tema del aire acondicionado no había sido solucionado.

“No sentía el aire, estaba totalmente apagado, no servía. Algo que cabe mencionar es que, frente al problema del aire, el conductor mantuvo la puerta delantera abierta durante todo el trayecto. La dejó abierta para que entrara aire, y los escapes de arriba también estaban abiertos para que circulara el aire. La puerta por donde ingresan todos los pasajeros estuvo abierta durante todo el viaje”, agregó el sobreviviente.

