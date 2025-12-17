Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que ocasionó que el bus en el que viajaban estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño cayera al abismo en Remedios, Antioquia, dejando 17 personas muertas.

María Elena Molina, gerente de la empresa Precoltur, dueña del vehículo, habló por primera vez sobre las supuestas fallas que tenía el vehículo y sobre Jonathan Alexander Taborda, quien iba manejando y también perdió la vida.

En diálogo con la emisora Blu Radio, la mujer explicó que tuvieron conocimiento del accidente hacia las 4:00 de la mañana, fue la agencia la que les informó y de inmediato se desplazaron hasta el sitio.

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada. Foto: Redes sociales: Julián Vásquez

Una vez llegaron, se encontraron con una escena desgarradora: cuerpos y heridos en el abismo. Por lo mismo, iniciaron con el trabajo en conjunto con las autoridades para establecer qué fue lo que pasó.

"A toda la policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación“, afirmó.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud cuáles fueron las causas del siniestro, se habla de una desatención por parte del conductor o de posibles fallas en el vehículo.

Sobre estas hipótesis, la gerente dejó en claro que por ahora no se sabe la conclusión final, pero sostuvo que aparentemente el bus venía en las mejores condiciones.

"El carro venía bien, venía subiendo. Eran cinco carros los que andaban. Le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron“, señaló.

La comunidad educativa se reunió en las instalaciones de la institución para hacer una velatón. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Al mismo tiempo, indicó que la empresa siempre monitorea los GPS, pero nunca habían tenido mayor dificultad sobre esta vía en la que se presentó el siniestro.

Además, la mujer también defendió al conductor del vehículo remarcando que llevaba dos años en la empresa, tiempo en el que no registró ningún antecedente ni llamado de atención. Por el contrario, sostuvo que siempre cumplió a la perfección con sus labores.

"El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad. (...) La compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud", dijo.

Por último, la directiva se solidarizó con las familias de las víctimas, ofreció cualquier apoyo que puedan brindar y reiteró que están prestos para dar cualquier información que ayude a esclarecer esta terrible tragedia.

Un detalle importante y que va a ser clave dentro de las investigaciones, es que uno de los sobrevivientes de la tragedia aseguró que el vehículo presentó fallas y esto los obligó a parar en más de una oportunidad.

Además, una de las estudiantes fallecidas también se había comunicado con su familia minutos antes del accidente y les comentó que el bus no estaba en las mejores condiciones.

Por el momento, son varias las hipótesis que se manejan, por lo que hasta ahora no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió en este terrible hecho, que ha generado conmoción en todo el país.