Suscribirse

Antioquia

Revelan video de la última vez que padres vieron con vida a los 16 estudiantes muertos en accidente en Antioquia

En el fragmento se observa a los jóvenes salir con sus maletas para retornar a sus hogares luego de una excursión en Tolú y Coveñas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 11:53 p. m.
El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre.
El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre. | Foto: API

Antioquia y Colombia está consternada tras el trágico accidente de tránsito que cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del bus en el departamento de Antioquia.

Mientras avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable incidente, se conoció un video que revelaría la última vez que los padres de familia vieron con vida a sus hijos.

Contexto: Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

A través de redes sociales circula un conmovedor fragmento donde se observa a los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, salir con sus maletas para retornar a sus hogares luego de una excursión en Tolú y Coveñas.

Los jóvenes habían viajado hasta el departamento de Sucre para celebrar el fin de su etapa escolar tras haberse graduado de bachilleres el pasado 3 de diciembre.

Estas son unas de las últimas imágenes de los jovenes antes del siniestro.
Estas son unas de las últimas imágenes de los jovenes antes del siniestro. | Foto: Tomado de Redes Sociales

En su regreso al municipio de Bello, Antioquia, el bus en el que viajaban cayó por un abismo en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.

Contexto: Las hipótesis detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia, que dejó 17 fallecidos

Este video quedará marcado en la vida de las 16 familiares que esperaban que sus hijos regresaran a sus casas en la mañana del domingo 14 de diciembre, día en que ocurrió el accidente sobre las 5:40 a. m.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, decretó tres días de luto en todo el departamento con motivo de rendirle un homenaje póstumo a estos estudiantes.

“Un mensaje solidario a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. Una noticia muy dura para todo este pueblo en época decembrina. ¡Dios les dé consuelo y sosiego!”, dijo el mandatario.

La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón.
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Por su parte, la alcaldesa de Bello, Lorena González, también se ha unido en solidaridad con las familias de las víctimas, donde se han realizado varias velatones y jornadas de oración en el municipio.

Profesionales del Sistema de Salud Mental, Sanamente, acompañan acciones de contención psicológica con las familias”, indicó la administración municipal tras la presencia de las 17 familias a las afueras de Medicina Legal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander

2. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

3. AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

4. María Fernanda Cabal denunció las irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

5. César Reyes, magistrado, le respondió a Cristina Lombana: “Se cae en el frenesí mediático para alimentar el ego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Antioquiaaccidente de busEstudiantesBello Antioquia

Noticias Destacadas

El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre.

Revelan video de la última vez que padres vieron con vida a los 16 estudiantes muertos en accidente en Antioquia

David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Redacción Nación
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.

Así rotará el pico y placa en Medellín este miércoles, 17 de diciembre: evite multas

Redacción Vehículos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.