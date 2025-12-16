Revelan video de la última vez que padres vieron con vida a los 16 estudiantes muertos en accidente en Antioquia

Antioquia y Colombia está consternada tras el trágico accidente de tránsito que cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del bus en el departamento de Antioquia.

Mientras avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable incidente, se conoció un video que revelaría la última vez que los padres de familia vieron con vida a sus hijos.

A través de redes sociales circula un conmovedor fragmento donde se observa a los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, salir con sus maletas para retornar a sus hogares luego de una excursión en Tolú y Coveñas.

Los jóvenes habían viajado hasta el departamento de Sucre para celebrar el fin de su etapa escolar tras haberse graduado de bachilleres el pasado 3 de diciembre.

Estas son unas de las últimas imágenes de los jovenes antes del siniestro. | Foto: Tomado de Redes Sociales

En su regreso al municipio de Bello, Antioquia, el bus en el que viajaban cayó por un abismo en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.

Este video quedará marcado en la vida de las 16 familiares que esperaban que sus hijos regresaran a sus casas en la mañana del domingo 14 de diciembre, día en que ocurrió el accidente sobre las 5:40 a. m.

👀🥲El video que registra la última vez que la familia y amigos ven a los estudiantes del liceo Antioqueño, que murieron en el trágico accidente. Muy triste. 😭 pic.twitter.com/wS7dbXMqPS — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) December 15, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, decretó tres días de luto en todo el departamento con motivo de rendirle un homenaje póstumo a estos estudiantes.

“Un mensaje solidario a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. Una noticia muy dura para todo este pueblo en época decembrina. ¡Dios les dé consuelo y sosiego!”, dijo el mandatario.

La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Por su parte, la alcaldesa de Bello, Lorena González, también se ha unido en solidaridad con las familias de las víctimas, donde se han realizado varias velatones y jornadas de oración en el municipio.