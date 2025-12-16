Antioquia
Revelan video de la última vez que padres vieron con vida a los 16 estudiantes muertos en accidente en Antioquia
En el fragmento se observa a los jóvenes salir con sus maletas para retornar a sus hogares luego de una excursión en Tolú y Coveñas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Antioquia y Colombia está consternada tras el trágico accidente de tránsito que cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del bus en el departamento de Antioquia.
Mientras avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable incidente, se conoció un video que revelaría la última vez que los padres de familia vieron con vida a sus hijos.
A través de redes sociales circula un conmovedor fragmento donde se observa a los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, salir con sus maletas para retornar a sus hogares luego de una excursión en Tolú y Coveñas.
Los jóvenes habían viajado hasta el departamento de Sucre para celebrar el fin de su etapa escolar tras haberse graduado de bachilleres el pasado 3 de diciembre.
En su regreso al municipio de Bello, Antioquia, el bus en el que viajaban cayó por un abismo en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.
Este video quedará marcado en la vida de las 16 familiares que esperaban que sus hijos regresaran a sus casas en la mañana del domingo 14 de diciembre, día en que ocurrió el accidente sobre las 5:40 a. m.
👀🥲El video que registra la última vez que la familia y amigos ven a los estudiantes del liceo Antioqueño, que murieron en el trágico accidente. Muy triste. 😭 pic.twitter.com/wS7dbXMqPS— Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) December 15, 2025
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, decretó tres días de luto en todo el departamento con motivo de rendirle un homenaje póstumo a estos estudiantes.
“Un mensaje solidario a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. Una noticia muy dura para todo este pueblo en época decembrina. ¡Dios les dé consuelo y sosiego!”, dijo el mandatario.
Por su parte, la alcaldesa de Bello, Lorena González, también se ha unido en solidaridad con las familias de las víctimas, donde se han realizado varias velatones y jornadas de oración en el municipio.
“Profesionales del Sistema de Salud Mental, Sanamente, acompañan acciones de contención psicológica con las familias”, indicó la administración municipal tras la presencia de las 17 familias a las afueras de Medicina Legal.