Luto en Colombia tras la muerte de 17 personas, luego de que un bus de Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) se precipitara a un abismo de más de 40 metros en Remedios, Antioquia, durante la madrugada de este domingo, 14 de diciembre.

En el bus se transportaban estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor de la empresa, quienes venían de regreso desde Coveñas, tras haber estado en una excursión de grado.

Ahora, entre lágrimas, el novio de una de las estudiantes fallecidas recordó el poema que le había escrito a su novia, poco antes de que el bus se dispusiera a regresar a Antioquia.

“La vida se sostiene de mil deseos. Monedas que se lanzan a una fuente, velas que solplás con ojos llenos y tréboles que buscan la suerte. Yo he visto tortas arder en cumpleaños, cumplí el rito de apagar cada candela. Los demás piden viajes o milagros livianos, yo solo pido que tu corazón me quiera. He lanzado monedas a pozos viejos viendo el agua tragar mi petición. Otros piden fortuna, paz o reflejos, yo pido que siempre seas vos la razón”, empieza el poema leído por el novio de la estudiante fallecida, ante varios medios regionales.

Esta noche de domingo, cientos de estudiantes y comunidad en general de Bello le rindieron homenaje a las víctimas. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Y continúa: “Si encuentro el trébol de cuatro hojas, lo guardo como un pacto silencioso. No lo gasto en riquezas, ni en cosas flojas, lo guardo para pedirte a vos, hermosa. He rozado amuletos en la madrugada, he soplado pestañas caídas al azar, cada una como flecha delicada te busca, te nombra, te quiere alcanzar. Las estrellas fugaces me conocen, saben que al verlas cierro fuerte la mirada y que cada deseo que en mi pecho se impone, termina diciendo tu nombre sin decir nada”.