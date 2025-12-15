Antioquia decreta tres días de duelo tras mortal accidente de bus en el que viajaban estudiantes: esto dijo el gobernador

Este lunes, 15 de diciembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X, sobre los tres días duelo tras el mortal accidente de tránsito en el que murieron 17 personas en la vía Segovia-Remedios.

“¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, hizo un anuncio sobre lo que pasará en los edificios públicos del departamento.

“Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor. Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo Bellanita”, finalizó.

