Gobernador de Antioquia dice que crisis de Savia Salud se triplicó en manos del Gobierno Petro

Este viernes, el Tribunal Administrativo de Antioquia puso fin, de manera provisional, a la intervención que la Superintendencia de Salud del gobierno Petro había realizado a la EPS paisa Savia Salud.

La decisión del Tribunal se relaciona con un vicio en la resolución que declaraba intervenida a Savia Salud, que es la entidad que brinda el servicio básico a 1,7 millones de usuarios en el departamento.

“Se advierte a simple vista la ausencia de un análisis específico sobre la incidencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los Presupuestos Máximos y, en general, de las causas estructurales del sistema de salud en la determinación de la solvencia financiera de la entidad intervenida, lo cual constituye, en esta etapa procesal, un indicio suficiente de la posible configuración de un vicio en la motivación del acto”, determinó el Tribunal.

La EPS Savia Salud fue la primera en ser mixta en Colombia Foto: EPS Savia Salud

En la decisión, reflejada en un documento de 20 páginas, el Tribunal le dio diez días al gobierno Petro para que “se reúna con los accionistas de Savia Salud EPS y realice el empalme, así como la entrega de bienes, haberes y negocios de la EPS a sus administradores y accionistas”.

La EPS es propiedad de la Alcaldía de Medellín, la caja de compensación familiar Comfama y la Gobernación de Antioquia.

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Precisamente, tras conocerse la decisión, SEMANA habló con la cabeza de esa entidad, el gobernador Andrés Julián Rendón, quien agradeció la medida otorgada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

“Esa intervención no es más a lugar, no cumplió con el estándar constitucional, celebramos y agradecemos que eso haya pasado”, manifestó.

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Es que, según Rendón, en casi tres años de intervención, la EPS pasó de un patrimonio negativo de 572.000 millones de pesos a 1,5 billones de pesos.

“Como en todas las entidades del sector salud que ha intervenido Petro, se han deteriorado en su patrimonio financiero”, aseveró.

Sin embargo, admitió que desconoce en qué estado encontrarán la entidad que sirve a 1,7 millones de usuarios.

“Los usuarios de Savia Salud son los más vulnerables entre nosotros, porque la EPS es la responsable del régimen subsidiado, el aseguramiento en el sistema de los más vulnerables”, explicó.

“Tenemos que decir que esta decisión crea jurisprudencia, rompe con el modelo intervencionista, usurpador, del modelo de Petro a las EPS”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Medellín escribió en X que es una decisión histórica.

“Hoy la justicia nos da la razón. Y es histórico”, escribió Federico Gutiérrez.

“Desde el primer día lo dijimos: se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos, no había que acabarla. Y para colmo, hoy Petro nombra como superintendente de Salud a un imputado por corrupción. Eso lo dice todo”, añadió.