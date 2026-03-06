Luto en Bello, municipio del norte del Valle de Aburrá, Antioquia, tras la muerte de un niño de cuatro años tras caer accidentalmente al interior de una lavadora, según indicó la madre del pequeño a las autoridades.

El hecho se presentó a eso de las 10:30 a. m. de este jueves 5 de marzo, en una casa del barrio Las Vegas, en instantes en que la madre del niño estaba trabajando en un taller de confecciones ubicado al interior del predio.

Información preliminar da cuenta que, tras un descuido, el niño cayó en la lavadora que tenía en su interior agua. En grave estado de salud el pequeño fue trasladado de urgencia en un carro particular hasta el Hospital Marco Fidel Suárez, donde el personal médico intentó reanimarlo pero no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con el portal regional El Colombiano, en el momento del trágico accidente al interior de la casa también se encontraban dos tias del menor y que, tras el CTI realizar la inspección del cuerpo sin vida del pequeño, así como el reporte policial, se estableció que este había fallecido por ahogamiento.

No obstante, será el dictamen de Medicina Legal el que establezca plenamente las causas puntuales de la muerte del niño.

El pasado 20 de febrero se presentó una riña escolar en el municipio de Bello, Antioquia, que involucró a dos menores del Colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic) y que dejó a uno de estos muerto.

Los hechos se presentaron en los alrededores de la institución educativa, en el barrio El Pinar, en la antigua vía a Guarne. Afirman que ambos menores se fueron a golpes y, en cuestión de segundos, uno de estos sacó un arma blanca y atacó al otro.

Gravemente herido, el menor de 14 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de la lesión que recibió en el pecho.