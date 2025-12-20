Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Durante la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre, un bus de la empresa Precoltur que transportaba a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello se fue a un abismo de más de 40 metros, dejando como saldo fatal la muerte de 17 personas que regresaban a Antioquia, luego de una excusión en la Costa Caribe.

De las 17 personas que murieron, 16 eran estudiantes y el conductor del bus de nombre Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

Ahora, pocos días después del grave accidente en el sector Remedios-Zaragoza, Antioquia, apareció un video en el que una joven hace una denuncia contra Precoltur, empresa propietaria del bus que se fue al abismo el pasado domingo.

Se trata de una mujer de nombre Sara Alzate, quien a través de un video aseguró haber tenido serios inconvenientes en su momento con la empresa Precoltur, luego de contratar dos buses para un evento que ella realizó.

De acuerdo con la denunciante, el pasado 5 de julio requirió de los servicios de Precoltur para que transportara a dos grupos de personas a uno de sus talleres de maquillaje desde la estación Envigado hasta el salón de eventos Le Pinot, ubicado en la loma del Escobero. Sin embargo, la experiencia con esa empresa fue pésima.

“Cabe resaltar que hace alrededor de cuatro meses presenté una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la empresa Precoltur, queja que al día de hoy no se ha solucionado ni se ha dado respuesta”, empezó diciendo Alzate en un video que compartió recientemente en su cuenta en TikTok.

En su denuncia, Alzate afirmó que, además de que no le enviaron los buses que habían acordado para transportar al personal a los talleres, sumado a temas de retrasos, una de las personas de su equipo de logística que iba en uno de los automotores le dijo vía WhatsApp que el conductor no “sabía manejar”.

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

“No sabemos si no ha manejado un bus en su vida o qué, porque se queda en el camino. Ahorita hizo un frenazo todo raro y miedoso. Se montó en una acera. El conductor que va con nosotras le dio hasta unas instrucciones de que dejara presionado el clutch”, se lee en un chat de WhatsApp que le envió una persona del equipo a la denunciante Alzate.

Luego, dicha persona le manifestó a Alzate que algunas mujeres que iban para el taller se habían bajado del bus y se habían subido mejor al otro automotor.

“Dicen que el señor está asustado, el mismo conductor del bus grande y se bajaron como 12 niñas y se subieron al más pequeño”, se lee en el segundo chat que compartió Alzate en su video.

Posteriormente, según Alzate, otra de sus asistentes le escribió para decirle lo mismo. Que el conductor del bus no sabía manejar o que no sabía si es que el automotor estaba presentando fallas mecánicas.