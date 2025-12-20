Nación

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

En el accidente murieron 16 estudiantes y el conductor del bus.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de diciembre de 2025, 1:51 p. m.
El bus accidentado en Antioquia.
El bus accidentado en Antioquia. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Durante la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre, un bus de la empresa Precoltur que transportaba a un grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello se fue a un abismo de más de 40 metros, dejando como saldo fatal la muerte de 17 personas que regresaban a Antioquia, luego de una excusión en la Costa Caribe.

De las 17 personas que murieron, 16 eran estudiantes y el conductor del bus de nombre Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

Ahora, pocos días después del grave accidente en el sector Remedios-Zaragoza, Antioquia, apareció un video en el que una joven hace una denuncia contra Precoltur, empresa propietaria del bus que se fue al abismo el pasado domingo.

Se trata de una mujer de nombre Sara Alzate, quien a través de un video aseguró haber tenido serios inconvenientes en su momento con la empresa Precoltur, luego de contratar dos buses para un evento que ella realizó.

Medellín

Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia

Medellín

Westcol se descompuso al hablar de la trágica muerte de influenciadora en Medellín: “Cuídense, ha sido muy fuerte”

Medellín

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Vehículos

Así funcionará la medida de pico y placa en Medellín durante este viernes, 19 de diciembre: evite multas

Medellín

¿Por qué no fueron cremados los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño? Esta es la razón

Medellín

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Medellín

El Gury Rodríguez revela detalles de cómo un escolta suyo dio de baja a un presunto ladrón en el barrio El Poblado, en Medellín

Medellín

Revelan video de la última vez que padres vieron con vida a los 16 estudiantes muertos en accidente en Antioquia

Medellín

Tragedia en excursión de grados del Liceo Antioqueño de Bello tocó a la familia de Neider Morantes, exvolante de la Selección Colombia: esto dijo el exfutbolista

Medellín

En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio

De acuerdo con la denunciante, el pasado 5 de julio requirió de los servicios de Precoltur para que transportara a dos grupos de personas a uno de sus talleres de maquillaje desde la estación Envigado hasta el salón de eventos Le Pinot, ubicado en la loma del Escobero. Sin embargo, la experiencia con esa empresa fue pésima.

“Cabe resaltar que hace alrededor de cuatro meses presenté una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la empresa Precoltur, queja que al día de hoy no se ha solucionado ni se ha dado respuesta”, empezó diciendo Alzate en un video que compartió recientemente en su cuenta en TikTok.

En su denuncia, Alzate afirmó que, además de que no le enviaron los buses que habían acordado para transportar al personal a los talleres, sumado a temas de retrasos, una de las personas de su equipo de logística que iba en uno de los automotores le dijo vía WhatsApp que el conductor no “sabía manejar”.

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, se pronuncia tras muerte de 17 personas: “Estamos atentos a la investigación”

“No sabemos si no ha manejado un bus en su vida o qué, porque se queda en el camino. Ahorita hizo un frenazo todo raro y miedoso. Se montó en una acera. El conductor que va con nosotras le dio hasta unas instrucciones de que dejara presionado el clutch”, se lee en un chat de WhatsApp que le envió una persona del equipo a la denunciante Alzate.

Luego, dicha persona le manifestó a Alzate que algunas mujeres que iban para el taller se habían bajado del bus y se habían subido mejor al otro automotor.

“Dicen que el señor está asustado, el mismo conductor del bus grande y se bajaron como 12 niñas y se subieron al más pequeño”, se lee en el segundo chat que compartió Alzate en su video.

@saraalzate55

@precoltur s.a @Transporte Especial Precoltur #precoltur #tragedia #bus #estudiantes #bello

♬ sonido original - Sara Alzate

Posteriormente, según Alzate, otra de sus asistentes le escribió para decirle lo mismo. Que el conductor del bus no sabía manejar o que no sabía si es que el automotor estaba presentando fallas mecánicas.

Mas de Medellín

El bus accidentado en Antioquia.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Incendio zona industrial de La Estrella, Antioquia.

Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia

La influencer María José Calderón murió en un accidente de tránsito en Medellín.

Westcol se descompuso al hablar de la trágica muerte de influenciadora en Medellín: “Cuídense, ha sido muy fuerte”

Buscan a vándalos por desmanes en el estadio de Medellín.

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así funcionará la medida de pico y placa en Medellín durante este viernes, 19 de diciembre: evite multas

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

¿Por qué no fueron cremados los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño? Esta es la razón

Caos en el Atanasio Girardot luego de la final Nacional vs. Medellín por Copa BetPlay.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Andrés 'el Gury' Rodríguez, concejal de Medellín.

El Gury Rodríguez revela detalles de cómo un escolta suyo dio de baja a un presunto ladrón en el barrio El Poblado, en Medellín

El conductor del vehículo y una imagen que muestra la magnitud del accidente.

Misterioso mensaje de mujer tras sepelio del conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

La estudiante fallecida, María Fernanda Londoño Jiménez.

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio

Noticias Destacadas