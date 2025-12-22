Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Este lunes, 22 de diciembre, se conoció un pronunciamiento de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte contra Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), empresa dueña del bus accidentado en Antioquia que dejó 17 muertos.

La entidad confirmó la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía tras los hallazgos que han arrojado hasta el momento las investigaciones con relación a la revisión técnico mecánica. La sanción también cobija al CDA Comercializadora Servisuper.

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Ante esta situación, Precoltur no se guardó nada y reaccionó de inmediato al anuncio de SuperTransporte, quien mencionó que “se abrirá una investigación administrativa mediante formulación de pliego de cargos”.

“Precoltur informa a sus clientes, afiliados y a la comunidad en general que, hasta el momento, no ha sido notificada oficialmente de esta decisión”, dice la compañía en sus redes sociales.

Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, habla del siniestro: “Somos conscientes”

Aún no hay certeza de lo que pudo haber ocurrido, pero se han especulado sobre varias hipótesis que pudieron haber derivado este accidente vial en la madrugada del pasado 14 de diciembre.

“Desde el 15 de diciembre hemos recibido en nuestras instalaciones a las autoridades competentes y hemos hecho entrega de toda la información solicitada”, agregó Precoltur.

Las autoridades pertinentes se encuentran investigando las causas que provocaron este siniestro vial en el que murieron 16 estudiantes y el conductor del bus.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados. Permanecemos atentos a los requerimientos y al desarrollo adecuado de la comunicación institucional”, puntualizó el comunicado.

En el bus viajan 34 estudiantes, un guía y dos conductores. Foto: API / Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / Precoltur - Precolombina De Turismo Especializado

La empresa dio a conocer que, actualmente, se están realizando las gestiones necesarias de la póliza del Seguro Obligat​orio de Accidentes de Tránsito (Soat) para atender a las familias de las víctimas.

“Precoltur manifiesta su disposición para acompañar y apoyar a las familias de las víctimas en la realización de las gestiones necesarias para la reclamación de la póliza SOAT, proceso que se llevará a cabo de manera gratuita y sin intermediarios. Para recibir orientación y acompañamiento directo, las familias pueden comunicarse con Sandra Upegui, quien estará disponible para brindar la información y el apoyo requeridos durante este proceso”, mencionó la empresa.