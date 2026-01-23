Movilidad en Bogotá para este viernes, 23 de enero: así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

¿Qué carros exporta Colombia a Ecuador? Negocio se vería afectado por la guerra la guerra comercial entre ambos países

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:47 a. m.: Choque entre Camión y motociclista en Puente Aranda

7:05 a. m.: Congestión en la salida pro la Calle 80

6:41 a. m.: Caída de motociclista en localidad de Kennedy

6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 23 de enero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio comienza operaciones con normalidad