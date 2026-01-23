Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 23 de enero: así están las principales vías de la capital

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de enero de 2026, 11:44 a. m.
Conozca cómo se mueve la ciudad este viernes, 23 de enero
Conozca cómo se mueve la ciudad este viernes, 23 de enero Foto: COLPRENSA

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:47 a. m.: Choque entre Camión y motociclista en Puente Aranda

7:05 a. m.: Congestión en la salida pro la Calle 80

6:41 a. m.: Caída de motociclista en localidad de Kennedy

6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 23 de enero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio comienza operaciones con normalidad

