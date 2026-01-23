Movilidad en Bogotá para este viernes, 23 de enero: así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:47 a. m.: Choque entre Camión y motociclista en Puente Aranda
[07:47 a.m. ] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad Puente Aranda, entre camión y motociclista en la Av. Américas con carrera 50. 🔴Se registra fuerte congestión en el punto. Unidades de grupo guía realizan maniobras de agilización. pic.twitter.com/dF3vnGWJdc
7:05 a. m.: Congestión en la salida pro la Calle 80
[07:05 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta congestión vehicular sobre el corredor calle 80 hacia el occidente, por un siniestro vial que se presentó entre camión y camioneta, en el km. 3 de la autopista Medellín. Los vehículos ya fueron retirados de la vía. pic.twitter.com/hp19oQnmxd— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 23, 2026
6:41 a. m.: Caída de motociclista en localidad de Kennedy
[06:41 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Kennedy, por caída de motociclista en la Av. Boyacá con calle 39 sur, sentido norte-sur.
❌ Se genera afectación de un carril de la calzada lenta y uno de la rápida.
🚑 Ambulancia en el punto. pic.twitter.com/PE40KIHsXw
6:00 a. m.: Pico y placa para este viernes, 23 de enero
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/6flXdmRzJA
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
#FelizViernes | #GerenciaEnVía te informa la restricción de circulación para taxis en Bogotá, hoy la medida aplica para vehículos con placas terminadas en número 5⃣ y 6⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 23, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/31GLRMT6eq
4:00 a. m.: TransMilenio comienza operaciones con normalidad
¡Buenos días! ❤️ Arrancamos el día con energía.⚡ Recuerda planear tu viaje. ¡Que tengas un excelente día!🚌 pic.twitter.com/4czhKGqQpd— TransMilenio (@TransMilenio) January 23, 2026