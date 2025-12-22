Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Las autoridades de tránsito en Medellín, Antioquia, se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo que originó el accidente de tránsito entre dos vehículos, donde un bus que transportaba 25 personas terminó en un abismo, mientras que un furgón quedó volcado sobre la vía.

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, sostuvo que el bus accidentado cubría la ruta Medellín - Ríonegro.

“Se precipita frente a una casa en el sector de 8 de marzo, kilómetro tres de Santa Helena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales, y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 heridos, seis debieron ser trasladados a centros asistenciales”, explicó el funcionario.

Además, dio a conocer que cerca de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos fueron los que atendieron el caso: “En este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona, descartando cualquier tipo de persona afectada”.

El alcalde de Medellín, Antioquia, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de la red social X, desde la cual entregó algunos detalles del caso que ha generado pánico entre las personas que transitan por la zona.

“Se presenta una emergencia a esta hora en el corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos”, dijo el mandatario paisa.

Y es que el pasado domingo 14 de diciembre, un bus se fue a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. Tras ese hecho, murieron 17 personas: 16 estudiantes y el conductor del automotor.