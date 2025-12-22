Antioquia

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Sobre la vía quedó volcado un furgón. Las autoridades investigan lo sucedido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

22 de diciembre de 2025, 6:31 p. m.
Bus terminó en un abismo.
Bus terminó en un abismo. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades de tránsito en Medellín, Antioquia, se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo que originó el accidente de tránsito entre dos vehículos, donde un bus que transportaba 25 personas terminó en un abismo, mientras que un furgón quedó volcado sobre la vía.

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, sostuvo que el bus accidentado cubría la ruta Medellín - Ríonegro.

“Se precipita frente a una casa en el sector de 8 de marzo, kilómetro tres de Santa Helena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales, y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 heridos, seis debieron ser trasladados a centros asistenciales”, explicó el funcionario.

Además, dio a conocer que cerca de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos fueron los que atendieron el caso: “En este momento nos encontramos estabilizando el bus para poder hacer la extracción y continuamos haciendo una inspección y revisión de toda la zona, descartando cualquier tipo de persona afectada”.

Medellín

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Medellín

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

Medellín

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Medellín

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

Medellín

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

Medellín

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

Medellín

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Turismo

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Medellín

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

El alcalde de Medellín, Antioquia, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de la red social X, desde la cual entregó algunos detalles del caso que ha generado pánico entre las personas que transitan por la zona.

“Se presenta una emergencia a esta hora en el corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos”, dijo el mandatario paisa.

Ideam advierte “lluvias intensas” durante este lunes, 22 de diciembre: así estará el clima en las ciudades principales

Y es que el pasado domingo 14 de diciembre, un bus se fue a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. Tras ese hecho, murieron 17 personas: 16 estudiantes y el conductor del automotor.

Mas de Medellín

Bus terminó en un abismo.

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Bus

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada.

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Al costado izquierdo, la joven estudiante haciendo la aclaración.

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

Sacaron del abismo los restos del bus en el que se mataron 17 personas en Antioquia: en video, lo que quedó

Red cédulas Registraduría

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

El bus accidentado en Antioquia.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Incendio zona industrial de La Estrella, Antioquia.

Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia

La influencer María José Calderón murió en un accidente de tránsito en Medellín.

Westcol se descompuso al hablar de la trágica muerte de influenciadora en Medellín: “Cuídense, ha sido muy fuerte”

Noticias Destacadas