Ideam advierte “lluvias intensas” durante este lunes, 22 de diciembre: así estará el clima en las ciudades principales

La institución indicó que en varias zonas habrá presencia de lluvia y bastante nubosidad.

22 de diciembre de 2025, 11:26 a. m.
Lluvia en Bogotá.
Lluvia en Bogotá. Foto: Archivo Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este lunes, 22 de diciembre.

Se espera que haya tiempo seco, acompañado de cielo entre ligera y parcialmente nublado, en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

.
Tráfico en la ciudad de Bogotá en una tarde lluviosa, visto desde el interior del automóvil. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, se prevén condiciones secas con escasa nubosidad en el mar Caribe, incluyendo áreas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, no se descartan lluvias esporádicas, especialmente en sus aguas adyacentes. Además, las precipitaciones también podrían estar en el golfo de Urabá.

Por otra parte, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a localmente fuertes, en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en áreas de la región Andina.

Bogotá

De acuerdo con el Ideam, las lluvias más intensas estarán en zonas puntuales de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Huila.

En el caso de la ciudad de Bogotá, según el pronóstico, en la mañana se prevén condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas en el sur.

-
Bogotá, Colombia bajo un cielo gris con niebla y mal tiempo lluvia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para la tarde se estiman precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores de la capital del país, siendo más probables e intensas en el occidente, norte y sur. Además, el Ideam indicó que la temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Finalmente, en la noche es posible que se presenten lloviznas o lluvias locales, especialmente en el occidente y oriente de la ciudad.

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Durante la jornada se prevé tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente despejado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Prevalecerán condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado; hacia el final de la tarde o durante las primeras horas de la noche podrían presentarse algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se estiman condiciones predominantemente secas, con nubosidad variada en gran parte de la jornada; hacia la tarde y la noche existe la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

