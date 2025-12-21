El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

El clima en Colombia no ha dejado de sorprender a los habitantes de varias regiones del país, durante esta temporada decembrina. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, ha habido días en lo que en la mañana sale el sol y en la tarde-noche, llueve con fuerza.

Lo anterior ha generado algunas personas prefieran quedarse en casa, antes que salir a realizar sus diligencias y/o compras, en esta temporada de Navidad.

Max Henríquez realiza nuevo anuncio sobre el clima del país: “Hacía meses que no se veían nubes de lluvia tan concentradas”

Precisamente, a través de su cuenta en X, el reconocido meteorólogo Max Henríquez anunció este sábado cómo estará el clima durante Navidad. De hecho, prevé lluvias en algunas ciudades del país.

“Cielos nublados sobre el occidente y suroccidente de Colombia, incluyendo al Quindío, Valle, Cauca y Nariño. Seminublado o despejado el resto del país. La Navidad se anuncia medio pasada por agua en Cali, Popayán y Pasto y seguirán cayendo lluvias aisladas en Bogotá, en la tarde”, dijo Henríquez en la citada red social.

La entidad encargada de los informes sobre el clima en el país es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), motivo por el cual todo podría variar, respecto al pronóstico del experto Henríquez.

El clima en Colombia hoy domingo, 21 de diciembre

El Ideam informó que este domingo, 21 de diciembre, las precipitaciones se concentrarán en el occidente del país, mientras que en gran parte del territorio nacional predominarán condiciones secas.

Entre tanto, las lluvias de mayor intensidad se esperan en Chocó, Cauca, Nariño, occidente de Antioquia y sur del Amazonas; lluvias ocasionales, de menor intensidad, son probables en Córdoba, Norte de Santander, Tolima, centro de Cundinamarca, sur de Huila y zonas puntuales de Guainía.

“En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado”, agregó el Ideam.

Algunas recomendaciones del Idem ante alertas por deslizamientos