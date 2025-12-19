Así estará el clima el fin de semana: el Ideam dice esto para el 20 y 21 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio el pronóstico para el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Según la entidad, en varios sectores occidentales y en el suroriente del país se mantendrán condiciones lluviosas. En gran parte del territorio, en cambio, predominará tiempo mayormente seco y el cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Celebrar con estilo: descubra los planes más exclusivos de este hotel para despedir el año con lujo y bienestar

Para el sábado, el Ideam prevé que persistirán las lluvias en el occidente y el suroccidente del país. Habrá precipitaciones de distinta intensidad en departamentos como Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, y en área de la Amazonía (Como Guainía, Vaupés y Amazonas).

Además, son probables lluvias esporádicas en sectores del valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en el occidente de Caquetá y Putumayo.

¿Qué pasará el domingo 21 de diciembre?

El domingo, el Ideam indicó que las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el occidente del país. Las lluvias de mayor intensidad se pronostican en Chocó, Cauca, Nariño, el occidente de Antioquia y el sur del Amazonas.

También podrían presentarse lluvias ocasionales en Córdoba, Norte de Santander, Tolima, el centro de Cundinamarca, el sur de Huila y puntos exactos de Guainía. En buena parte del resto del territorio el tiempo tenderá a ser sexo y con nubosidad parcial.

Planes imperdibles para pasar el fin y comienzo de año en Colombia; estos son los festivales más tradicionales

Bogotá: tiempo mayormente seco, con posibilidad de lluvias en la tarde

En la capital, el Ideam señala que predominará el tiempo seco durante el fin de semana, aunque no descarta lluvias esporádicas en horas de la tarde.

La temperatura mínima estimada es de 8 °C y la máxima oscilaría entre 19 °C y 20 °C. Si piensa salir a cenar al aire libre o hacer planes en la tarde, lo ideal es llevar prendas para el frío de la mañana y, por si acaso, un paraguas para la tarde.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En las islas, el pronóstico varía por día: para el sábado se esperan lloviznas esporádicas, especialmente durante el día; el domingo, según el Ideam, tenderá a predominar tiempo seco con cielo parcialmente nublado (aunque el sábado tiene mayor probabilidad de lluvia).

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

El Ideam recuerda, frente a las posibles precipitaciones en todo el país, apagar fogatas, no dejar residuos que actúen como concentradores de radiación solar y reportar incendios a las autoridades. También pide a las autoridades mantener planes activos de prevención y a los cuerpos de bomberos disponer de equipos para atender sin demora.