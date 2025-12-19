Nación

Así estará el clima el fin de semana: el Ideam dice esto para el 20 y 21 de diciembre

El Instituto pide a las autoridades mantener planes activos de prevención.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

20 de diciembre de 2025, 1:11 a. m.
Así estará el clima el 20 y 21 de diciembre de 2025
Así estará el clima el 20 y 21 de diciembre de 2025 Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio el pronóstico para el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Según la entidad, en varios sectores occidentales y en el suroriente del país se mantendrán condiciones lluviosas. En gran parte del territorio, en cambio, predominará tiempo mayormente seco y el cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Celebrar con estilo: descubra los planes más exclusivos de este hotel para despedir el año con lujo y bienestar

Para el sábado, el Ideam prevé que persistirán las lluvias en el occidente y el suroccidente del país. Habrá precipitaciones de distinta intensidad en departamentos como Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, y en área de la Amazonía (Como Guainía, Vaupés y Amazonas).

Además, son probables lluvias esporádicas en sectores del valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en el occidente de Caquetá y Putumayo.

Justicia

Leonardo Villar, gerente de BanRepública, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendieron a ultranza a Ricardo Bonilla

Nación

“Desdibujan la orden judicial”: nueva rectificación al presidente Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos 

Nación

Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Conflicto armado

“Todos empezamos a correr y a gritar”: el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque en Aguachica

Nación

La cárcel de Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, será el Centro de Estudios Superiores de la Policía

Nación

Nicolás Petro Burgos seguirá en libertad: juez negó petición de la Fiscalía para enviarlo a prisión

Nación

El presidente Petro lo volvió a hacer: le tocó borrar nueva ‘fake news’, pero los internautas le dejaron pantallazos para el recuerdo

Noticias Estados Unidos

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Noticias Estados Unidos

Alerta climática en Estados Unidos: Nasa advierte que hay poblaciones que podrían estar en grave riesgo

Noticias Estados Unidos

‘AccuWeather’: la herramienta para seguir de cerca el avance de las tormentas en Estados Unidos y estar preparados

¿Qué pasará el domingo 21 de diciembre?

El domingo, el Ideam indicó que las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el occidente del país. Las lluvias de mayor intensidad se pronostican en Chocó, Cauca, Nariño, el occidente de Antioquia y el sur del Amazonas.

También podrían presentarse lluvias ocasionales en Córdoba, Norte de Santander, Tolima, el centro de Cundinamarca, el sur de Huila y puntos exactos de Guainía. En buena parte del resto del territorio el tiempo tenderá a ser sexo y con nubosidad parcial.

Planes imperdibles para pasar el fin y comienzo de año en Colombia; estos son los festivales más tradicionales

Bogotá: tiempo mayormente seco, con posibilidad de lluvias en la tarde

En la capital, el Ideam señala que predominará el tiempo seco durante el fin de semana, aunque no descarta lluvias esporádicas en horas de la tarde.

La temperatura mínima estimada es de 8 °C y la máxima oscilaría entre 19 °C y 20 °C. Si piensa salir a cenar al aire libre o hacer planes en la tarde, lo ideal es llevar prendas para el frío de la mañana y, por si acaso, un paraguas para la tarde.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En las islas, el pronóstico varía por día: para el sábado se esperan lloviznas esporádicas, especialmente durante el día; el domingo, según el Ideam, tenderá a predominar tiempo seco con cielo parcialmente nublado (aunque el sábado tiene mayor probabilidad de lluvia).

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

El Ideam recuerda, frente a las posibles precipitaciones en todo el país, apagar fogatas, no dejar residuos que actúen como concentradores de radiación solar y reportar incendios a las autoridades. También pide a las autoridades mantener planes activos de prevención y a los cuerpos de bomberos disponer de equipos para atender sin demora.

Mas de Nación

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República

Leonardo Villar, gerente de BanRepública, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendieron a ultranza a Ricardo Bonilla

Así podrá ser el clima el 20 y 21 de diciembre.

Así estará el clima el fin de semana: el Ideam dice esto para el 20 y 21 de diciembre

El Tribunal llama la atención al presidente Petro por vulnerar derechos del fiscal Mario Burgos.

“Desdibujan la orden judicial”: nueva rectificación al presidente Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos 

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Esto dijo el soldado profesional tras el ataque en Aguachica.

“Todos empezamos a correr y a gritar”: el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque en Aguachica

-

La cárcel de Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, será el Centro de Estudios Superiores de la Policía

Nicolás Petro Burgos enfrenta otro proceso penal por las irregularidades en la celebración de contratos en la Gobernación del Atlántico.

Nicolás Petro Burgos seguirá en libertad: juez negó petición de la Fiscalía para enviarlo a prisión

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño. Hará lo posible para que su proyecto político sea reelegido.

El presidente Petro lo volvió a hacer: le tocó borrar nueva ‘fake news’, pero los internautas le dejaron pantallazos para el recuerdo

Entregan dotaciones a la fuerza pública en Atlántico.

Gobernación entrega dotación a la fuerza pública en el Atlántico: busca contener hechos de violencia

Incendio zona industrial de La Estrella, Antioquia.

Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia

Noticias Destacadas