Turismo
Planes imperdibles para pasar el fin y comienzo de año en Colombia; estos son los festivales más tradicionales
El territorio nacional es ideal para vivir experiencias únicas en la temporada decembrina.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
18 de diciembre de 2025, 2:27 p. m.
La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes en Colombia durante el fin de año. Foto: Página Feria de Cali/API.
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento