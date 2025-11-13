El Eje Cafetero es, sin duda, una de las regiones que más llaman la atención de los viajeros, dadas sus características y particularidades en las que es posible disfrutar de diversidad de encantos, entre ellos, los naturales, históricos, culturales y, en gran medida, su arraigada cultura cafetera.

Uno de los destinos que los turistas siempre deben incluir en su agenda es Manizales, a la que se le conoce con diferentes apelativos. Por ejemplo, se le denomina ‘Ciudad de las Puertas Abiertas’, ‘Manizales del Alma’ y también se le conoce como ‘La Perla del Ruiz’, ‘La Capital del Afecto’ y ‘La Capital Mundial del Café’.

Este es un destino ideal para conocer parajes naturales, pero también para recorrer sus calles decoradas con hermosas casas de tradición y los lugares en los que se puede disfrutar de una exquisita taza de café.

La Catedral de Nuestra Señora del Rosario tiene diversidad de atractivos para conocer. | Foto: Getty Images

La capital del departamento de Caldas, también se caracteriza por tener una topografía que anima recorrerla. El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que las calles empinadas de Manizales permiten observar el pico del Volcán Nevado del Ruiz, uno de los principales atractivos naturales de esta zona del país.

Este es un buen destino para realizar escapadas rurales a fincas cafeteras, hacer senderismo y otro tipo de actividades al aire libre.

Lugares imperdibles

Esta ciudad tiene, además, varios sitios que resultan imperdibles para visitar en su zona urbana. Estos son algunos de ellos, según la Alcaldía Municipal.

Catedral Basílica de Manizales: este es uno de los principales lugares para visitar en Manizales. Se encuentra frente a la plaza de Bolívar y tiene unos 113 metros de altura aproximadamente, lo que la convierte en una de las más altas de Colombia. Pero fuera de esto se trata de un monumento muy atractivo para los turistas, sobre todo por su arquitectura y estilo gótico.

Torre panorámica de Chipre: este es un parque temático urbano nacional, ideal para visitar en familia o con amigos.

El Nevado del Tolima es un volcán ubicado en la Cordillera Central de los Andes en Colombia, y hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. | Foto: Getty Images