Turismo
Así es la ‘capital del afecto’, un imperdible destino cafetero con lindas vistas del Nevado de Ruíz e ideal para escapadas rurales
Este destino destaca por sus encantos naturales, arraigada cultura cafetera y su oferta cultural.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Eje Cafetero es, sin duda, una de las regiones que más llaman la atención de los viajeros, dadas sus características y particularidades en las que es posible disfrutar de diversidad de encantos, entre ellos, los naturales, históricos, culturales y, en gran medida, su arraigada cultura cafetera.
Uno de los destinos que los turistas siempre deben incluir en su agenda es Manizales, a la que se le conoce con diferentes apelativos. Por ejemplo, se le denomina ‘Ciudad de las Puertas Abiertas’, ‘Manizales del Alma’ y también se le conoce como ‘La Perla del Ruiz’, ‘La Capital del Afecto’ y ‘La Capital Mundial del Café’.
Este es un destino ideal para conocer parajes naturales, pero también para recorrer sus calles decoradas con hermosas casas de tradición y los lugares en los que se puede disfrutar de una exquisita taza de café.
La capital del departamento de Caldas, también se caracteriza por tener una topografía que anima recorrerla. El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que las calles empinadas de Manizales permiten observar el pico del Volcán Nevado del Ruiz, uno de los principales atractivos naturales de esta zona del país.
Este es un buen destino para realizar escapadas rurales a fincas cafeteras, hacer senderismo y otro tipo de actividades al aire libre.
Lugares imperdibles
Esta ciudad tiene, además, varios sitios que resultan imperdibles para visitar en su zona urbana. Estos son algunos de ellos, según la Alcaldía Municipal.
- Catedral Basílica de Manizales: este es uno de los principales lugares para visitar en Manizales. Se encuentra frente a la plaza de Bolívar y tiene unos 113 metros de altura aproximadamente, lo que la convierte en una de las más altas de Colombia. Pero fuera de esto se trata de un monumento muy atractivo para los turistas, sobre todo por su arquitectura y estilo gótico.
- Torre panorámica de Chipre: este es un parque temático urbano nacional, ideal para visitar en familia o con amigos.
- Parque Nacional Natural Los Nevados: este sitio se caracteriza por su clima frío y porque permite desarrollar actividades de aventura. Se pueden encontrar picos nevados por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, un lugar propicio para realizar caminatas.
- Ecoparque Los Alcázares: en este espacio se puede hacer senderismo. También es conocido para el avistamiento de aves. En concreto, es posible avistar más de 140 especies diferentes de aves.
- Parque temático Laguna Negra: este lugar conserva patrimonio ambiental y es una buena opción para avistar especies de aves en vía de extinción como el cóndor de los Andes. Allí los viajeros encuentran planes para montar a caballo o acampar.
- Bosque Popular El Prado: este es un lugar con amplias zonas verdes, canchas, pistas de patinaje y BMX. Ideal para hacer deporte y compartir con familia y mascotas.