Suscribirse

Turismo

El municipio caldense de arraigada cultura cafetera de lindos paisajes y variedad de pisos térmicos, a una hora de Manizales

Este destino es ideal para conocer el proceso cafetero y hacer turismo de naturaleza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
6 de noviembre de 2025, 2:38 p. m.
Cultivo de café
El café es uno de los principales soportes de la economía en el municipio de Palestina, en Caldas. | Foto: Getty Images

El Eje Cafetero es uno de los destinos preferidos por los turistas. Esta región del país destaca por la combinación de lindos paisajes, cultura, tradición, riqueza gastronómica y la amabilidad de su gente.

Es un territorio en el que las montañas, ríos y valles son protagonistas y las condiciones están dadas para la práctica de actividades al aire libre como el senderismo y el avistamiento de especies.

Contexto: Así es uno de los municipios más jóvenes de Caldas, un pequeño tesoro bañado por el río Cauca y otras fuentes hídricas

Uno de los departamentos de esta zona es Caldas, que alberga 27 municipios, en su mayoría cafeteros y que están llenos de historia. Uno de ellos es Palestina, que está ubicado a menos de una hora de Manizales, capital del departamento.

Información del sitio web Paisaje Cultural Cafetero, indica que este es un destino con diversidad de suelos, que van desde la zona alta de su cabecera, a 1.630 metros sobre el nivel del mar, hasta la orilla del río Cauca, lo que les permite a sus habitantes y viajeros disfrutar de diferentes pisos térmicos, ideales para diferentes cultivos, aunque predomina la producción de café.

Cultivo de café
El café es la principal fuente económica del municipio de Palestina, en Caldas. | Foto: Getty Images

Se dice que la variedad de sus suelos, además de la producción agrícola, permite que el municipio tenga una de las zonas turísticas más importantes del departamento: el valle de Santagüeda.

En este lugar los caldenses y turistas disfrutan de temperaturas cálidas y de centros vacacionales como La Rochela, sitios ideales para pasar fines de semana o una temporada de vacaciones.

De acuerdo con información de la Gobernación del departamento, en este municipio caldense, que tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados, se pueden desarrollar actividades como la pesca deportiva, cabalgatas, gastronomía, descanso y recreación.

Contexto: Así es uno de los pueblos más antiguos de Caldas, un destino de lindos paisajes y arraigada cultura cafetera

Es un territorio ideal para disfrutar del clima cálido y apreciar los lindos paisajes que quitan el aliento con sus verdes montañas, cultivos de café y otros encantos naturales por los que es posible hacer senderismo y caminatas en medio de un ambiente tranquilo.

Experiencia cafetera

Los datos indican que después de Manizales y Chinchiná, este es el tercer municipio en importancia cafetera, donde se da la mayor producción y en el que más personas están vinculadas en el proceso del grano.

Palestina Caldas
Palestina es uno de los municipios para visitar en Caldas. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Esto permite que uno de los planes que los viajeros pueden desarrollar en este territorio sea recorrer las fincas cafeteras, conocer del proceso de producción del grano y disfrutar de una riza taza de esta bebida, producida bajo altos estándares de calidad.

Datos de interés

Palestina fue fundado en la colonización antioqueña, en 1856, y desde los últimos 30 años del siglo XIX, su economía está basada, a grandes rasgos, en la producción de café. Este se considera uno de los municipios más tecnificados del país en el procesamiento de este grano, cuyos cultivos se complementan con una importante producción de naranja y plátano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

2. Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

3. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

4. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

5. Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoCaldasEje Cafetero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.