La Feria de Cali es uno de los grandes eventos culturales y artísticos que se celebran cada fin de año en Colombia. Para muchas personas disfrutar de este evento salsero es uno de sus sueños y para este 2025 este evento tiene una programación que se extenderá por todos los rincones de la ciudad.

En su versión número 68, este encuentro artístico tendrá un modelo descentralizado, al cual se le otorgó el lema de ‘Feria Pa’ Todos’, con el fin de llevar sus atractivos a una mayor cantidad de públicos, según dijo Fabio Alberto Botero, gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali).

Así, entre el 25 y el 28 de diciembre, la Autopista Suroriental será el epicentro de los cuatro desfiles de la Feria de Cali y por primera vez, el barrio Obrero, en el sector de la calle 25, tendrá la ‘Calle de la Feria’, en donde se realizarán diversos conciertos al aire libre.

Precisamente en este escenario se llevará a cabo uno de los grandes conciertos de la Feria, este 19 de diciembre, que marcará el inicio de la preferia con una presentación gratuita de figuras históricas de la salsa, talentos internacionales y agrupaciones que representan la nueva generación del género.

Concierto del Barrio Obrero. Foto: Página Feria de Cali/API.

En la lista se incluyen Alfredo de la Fe, Henry Fiol, Kim de los Santos, los Hermanos Lebrón, acompañados de las orquestas locales Melaza y Zúmbale y para los organizadores, este concierto no es solo la apertura de la temporada de feria, sino el reencuentro de un barrio con su historia y de una ciudad con su identidad. Este evento se llevará a cabo desde las 2:00 p.m.

Programación confirmada

El 25 de diciembre se da inicio ya de lleno a las actividades de la Feria. De acuerdo con la información oficial del evento, la Autopista Suroriental será el escenario oficial de los siguientes desfiles.

- 25 de diciembre: Salsódromo con un recorrido desde la autopista con carrera 56, sentido sur–norte, hasta el puente de la carrera 39. En este evento Cali vibra con la energía de los mejores bailarines, orquestas y comparsas, en un espectáculo que solo la sucursal del cielo ofrece.

- 26 de diciembre: Desfile Fiestas de Mi Pueblo. Este es un evento cargado de alegría, comparsas y carrozas llenas de magia, donde los municipios del departamento muestran lo mejor de su cultura, su talento y su gente.

La Feria de Cali es uno de los eventos culturales más importantes no solo del Valle, sino de Colombia. Foto: Página Feria de Cali/API.

- 27 de diciembre: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. En este espacio, los caleños y visitantes podrán admirar verdaderas joyas del patrimonio automotor del Valle del Cauca y de Colombia.

- 28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo. Este desfile busca revivir la historia, costumbres y personajes de la capital del Valle a través de comparsas coloridas, música, danzas y carrozas.

El sábado 27 de diciembre se llevará a cabo el súper concierto de la Feria, uno de los eventos más esperados por residentes y visitantes. En esta oportunidad contará con la participación de artistas tales como: Marc Anthony, Victor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García, Javier Vásquez, Anddy Caicedo y Luis Alfonso.