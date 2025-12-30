Silvestre Dangond reapareció, tras cancelar concierto en la Feria de Cali; se reveló la enfermedad que lo hizo abandonar su show

Silvestre Dangond, uno de los nombres fuertes en la programación musical de la Feria de Cali 2025, no pudo completar la presentación que tenía agendada.

Aunque el concierto estaba pensado para extenderse durante cuatro horas, el artista solo permaneció dos en escena, hasta que debió detener todo al verse afectado por un malestar inesperado.

Desde la tarima, y visiblemente incómodo, anunció: “No me siento bien, no puedo seguir. La verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”, palabras que pronunció tras varios intentos por retomar el ritmo del espectáculo.

Después de esa declaración pública y cuando el reloj marcaba casi tres horas desde el inicio del evento, los organizadores hicieron oficial la cancelación definitiva del show vallenato, al confirmar que el cantante no contaba con las condiciones físicas necesarias para continuar.

Según reportó El Tiempo, momentos antes ya se habían visto ambulancias en el Diamante de Béisbol de Cali, listas para intervenir y trasladar al artista si su situación llegaba a complicarse.

Silvestre Dangond deslumbró en su más reciente concierto con amoroso gesto a su esposa; estas son sus siguientes paradas

Silvestre Dangond reapareció luego de cancelar su concierto en la Feria de Cali

Luego de que el cantante oriundo de Urumita tuviera el percance de salud en tarima, publicó unas fotografías en las que se deja ver desde el balcón de un hotel con vista al mar, y algunos otros videos de lo que fue su presentación en la Feria de Cali.

“Respirar y agradecer. ¡Aquí estoy más firme que nunca para despedire el año y dar gracias por este 2025! Gracias, mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender", escribió el intérprete de Las locuras mías, Niégame tres veces, Cómo lo hizo, entre otras.

¿Qué pasó con la salud de Silvestre Dangond en la Feria de Cali?

Según reportó el mismo diario, fuentes cercanas al artista revelaron que todo el malestar que vivió Dangond fue por un fuerte dolor estomacal.

“Pasadas las dos horas del show tuvo una descompensación, intentó regresar en dos ocasiones y no pudo porque se sentía mal”, dijo la fuente inicialmente.

Silvestre Dangond sorprendió al hablar sobre si es mejor artista que Diomedes Díaz

Además, aseguró que el artista no tuvo que ser trasladado a la clínica y se recupera con normalidad, lo cual es un parte de tranquilidad para sus seguidores, los cuales le mostraron su apoyo incondicional.

“Te entendemos. Eres tan humano como todos, gracias por la noche que nos regalaste. Se notó el esfuerzo en cada canción”; “Bendiciones mi ídolo, te adoramos mucho. ¡Siempre pidiéndole salud y prosperidad a mi Dios por ti que nos alegras el mejor paseo llamado vida”; “Gracias mi Silvestre por darlo todo! Fui muy feliz de tenerte en nuestra ciudad. Tu show siempre será el más grande de todos, cuídate”.