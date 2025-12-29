Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

Desde el pasado 25 de diciembre empezó la gran Feria de Cali, importante evento en la capital del Valle del Cauca que mueve masas y cuenta con una agenda llena sobre todo de música y buen ritmo.

En esta misma, estaba programado un gran concierto por parte del cantante vallenato Silvestre Dangond, pero fue el mismo intérprete de Niégame tres veces, Cómo lo hizo, Las locuras mías, entre otras, quien públicamente manifestó que debía cancelar su presentación ya que no se encontraba bien, ni en condiciones de poder hacer el show.

“No me siento bien, no puedo seguir”, dijo Silvestre Dangond desde la tarima, luego de realizar varios intentos por continuar su presentación.

El espectáculo programado por parte del cantante oriundo de Urumita estaba proyectado para cuatro horas, pero al cumplirse únicamente dos de las cuatro, y tras varios intentos del intérprete por continuar, dejó ver que su salud no estaba bien y que debía retirarse del escenario.

“La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, dijo Dangond.

Luego de su confesión desde el escenario y casi tres horas de concierto, los mismos organizadores confirmaron la cancelación definitiva del concierto del vallenato.

Esta decisión la tomaron luego de que verificaron que el artista no se encontraba en condiciones físicas para seguir en tarima cantando.

Además de lo anterior y de acuerdo con El Tiempo, en un momento se observó la presencia de algunas ambulancias en el lugar (el Diamante de Béisbol de Cali), dispuestas a retirar al artista en caso de que todo se complicara.

En plataformas como X, e incluso en las historias de su acordeonero, Juancho de la Espriella, se puede apreciar la energía que sostuvo Silvestre durante las horas de concierto pese a sentirse mal de salud, y por esto recibió la admiración del público.

“El mejor concierto de mi vida fue el de Silvestre Dangond, lloré de ver a mi artista favorito y mi admiración total para aguantar tres horas de concierto sintiéndose mal”; “Silvestre Dangond ya ha dicho dos veces en el concierto que se siente muy mal. Es impresionante la energía que tiene, cómo puede bailar y brindar de esa manera y seguir cantando perfecto”; “Silvestre Dangond pide disculpas porque no se siente bien. Al parecer está enfermo o algo le sucedió en su presentación en el Diamante de Béisbol en la Feria de Cali. Ojalá no sea nada grave y se recupere”, son algunos de los comentarios.

Por el momento, no se conoce mayor razón acerca del estado de salud de Silvestre Dangond, y tampoco si debido la cancelación se dará alguna reprogramación o compensación por lo sucedido. Lo único verdadero, es que el artista vallenato recibió el apoyo de todos sus fanáticos presentes en este gran evento.