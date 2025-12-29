Gente

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

El cantante de Urumita dejó claro que no le era posible continuar con el show en este importante evento de Cali.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

29 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
El cantante se acordó de la tensa situación que hay en Venezuela.
El cantante se acordó de la tensa situación que hay en Venezuela. Foto: Instagram: Silvestre Dangond

Desde el pasado 25 de diciembre empezó la gran Feria de Cali, importante evento en la capital del Valle del Cauca que mueve masas y cuenta con una agenda llena sobre todo de música y buen ritmo.

En esta misma, estaba programado un gran concierto por parte del cantante vallenato Silvestre Dangond, pero fue el mismo intérprete de Niégame tres veces, Cómo lo hizo, Las locuras mías, entre otras, quien públicamente manifestó que debía cancelar su presentación ya que no se encontraba bien, ni en condiciones de poder hacer el show.

Encuentro de leyendas: la emotiva sorpresa que le dio Silvestre Dangond a Luis Díaz en Alemania

“No me siento bien, no puedo seguir”, dijo Silvestre Dangond desde la tarima, luego de realizar varios intentos por continuar su presentación.

El espectáculo programado por parte del cantante oriundo de Urumita estaba proyectado para cuatro horas, pero al cumplirse únicamente dos de las cuatro, y tras varios intentos del intérprete por continuar, dejó ver que su salud no estaba bien y que debía retirarse del escenario.

Gente

El susto que nadie esperaba: la angustia que vivieron Silvy Araujo y su bebé antes de conocer la verdad

Gente

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Gente

Video en el que Altafulla aclara rumores con Rochy y revive la polémica por Karina García

Gente

Las cinco películas que marcaron la carrera de Brigitte Bardot, quien murió a los 91 años

Gente

El cine está de luto: murió Brigitte Bardot, la legendaria actriz francesa, a los 91 años

Gente

¿Quiere dinero y viajes para el 2026? Estos son los tres rituales más famosos para hacer antes de fin de año

Gente

La hija secreta de Diomedes Díaz que está lista para sorprender al país

Gente

Encuentro de leyendas: la emotiva sorpresa que le dio Silvestre Dangond a Luis Díaz en Alemania

Música

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella brillaron en los Latin Grammy: este fue el reconocimiento que recibieron

Música

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra unen sus voces en un nuevo sencillo romántico: “Hoy por fin es una realidad”

“La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, dijo Dangond.

Luego de su confesión desde el escenario y casi tres horas de concierto, los mismos organizadores confirmaron la cancelación definitiva del concierto del vallenato.

Esta decisión la tomaron luego de que verificaron que el artista no se encontraba en condiciones físicas para seguir en tarima cantando.

Además de lo anterior y de acuerdo con El Tiempo, en un momento se observó la presencia de algunas ambulancias en el lugar (el Diamante de Béisbol de Cali), dispuestas a retirar al artista en caso de que todo se complicara.

SIlvestre Dangond en su concierto en Bucaramanga.
SIlvestre Dangond canceló su presentación en la Feria de Cali. Foto: José Maestre

En plataformas como X, e incluso en las historias de su acordeonero, Juancho de la Espriella, se puede apreciar la energía que sostuvo Silvestre durante las horas de concierto pese a sentirse mal de salud, y por esto recibió la admiración del público.

“El mejor concierto de mi vida fue el de Silvestre Dangond, lloré de ver a mi artista favorito y mi admiración total para aguantar tres horas de concierto sintiéndose mal”; “Silvestre Dangond ya ha dicho dos veces en el concierto que se siente muy mal. Es impresionante la energía que tiene, cómo puede bailar y brindar de esa manera y seguir cantando perfecto”; “Silvestre Dangond pide disculpas porque no se siente bien. Al parecer está enfermo o algo le sucedió en su presentación en el Diamante de Béisbol en la Feria de Cali. Ojalá no sea nada grave y se recupere”, son algunos de los comentarios.

Silvestre Dangond deslumbró en su más reciente concierto con amoroso gesto a su esposa; estas son sus siguientes paradas

Por el momento, no se conoce mayor razón acerca del estado de salud de Silvestre Dangond, y tampoco si debido la cancelación se dará alguna reprogramación o compensación por lo sucedido. Lo único verdadero, es que el artista vallenato recibió el apoyo de todos sus fanáticos presentes en este gran evento.

Mas de Gente

El cantante se acordó de la tensa situación que hay en Venezuela.

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

Silvy Araujo compartió con sus seguidores el susto que vivió con su bebé tras un falso diagnóstico médico.

El susto que nadie esperaba: la angustia que vivieron Silvy Araujo y su bebé antes de conocer la verdad

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Andrés Altafulla desmintió rumores de reconciliación con Rochy y reavivó comentarios sobre Karina García.

Video en el que Altafulla aclara rumores con Rochy y revive la polémica por Karina García

Brigitte Bardot, reconocida actriz francesa.

Las cinco películas que marcaron la carrera de Brigitte Bardot, quien murió a los 91 años

Brigitte Bardot

El cine está de luto: murió Brigitte Bardot, la legendaria actriz francesa, a los 91 años

Viajeros en aeropuerto

¿Quiere dinero y viajes para el 2026? Estos son los tres rituales más famosos para hacer antes de fin de año

Sielva María Díaz, hija de Diomedes Díaz, heredera del talento musical de su padre.

La hija secreta de Diomedes Díaz que está lista para sorprender al país

PODCAST SIN FILTRO

“Me destrozó la cara”: el accidente de infancia que marcó para siempre a Polilla y lo llevó a cuatro cirugías

Blessd y Manuela QM posan juntos, mientras sus publicaciones recientes generan debate entre sus seguidores.

“Sé que esto es mi culpa”: el mensaje de Blessd que avivó los rumores de crisis con Manuela QM

Noticias Destacadas