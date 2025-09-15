Suscribirse

El cantante se mostró bastante agradecido con esta ciudad santandereana.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 8:47 p. m.
SIlvestre Dangond en su concierto en Bucaramanga.
SIlvestre Dangond en su concierto en Bucaramanga. | Foto: José Maestre

La gira más exitosa de la música en Colombia, El último baile tour, de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, llegó al Estadio Américo Montanini de Bucaramanga para un espectáculo cargado de energía, música y demasiado sentimiento, frente a más de 30 mil personas.

Durante casi 5 horas de concierto, la euforia se percibía latente en todos los rincones del lugar, con cada uno de los asistentes coreando los más grandes himnos de Silvestre como Cantinero, La indiferencia, Que no se enteren o Volvamos a ser novios. Sin duda, una prueba del cariño de los santandereanos por el vallenato del artista.

Silvestre Dangond le cantó a su esposa en su concierto de Bucaramanga.
Silvestre Dangond le cantó a su esposa en su concierto de Bucaramanga. | Foto: José Maestre

En el escenario también hubo espacio para el amor. Piery Avendaño apareció en la tarima para una celebración de cumpleaños sorpresiva, donde el artista cantó para ella La vallenata, profesando así su adoración y gratitud, con el estadio completo como cómplice y testigo.

El show tuvo otro momento emotivo para recordar a quienes dejaron una gran huella en el género: Silvestre rindió homenaje a Omar Geles, interpretando en acústico canciones como A blanco y negro, seguido de un tributo a Kaleth Morales.

Al finalizar, Dangond lució la camiseta del Atlético Bucaramanga y le agradeció a la ciudad por su apoyo durante tantos años, ya que, después de Valledupar, es el segundo territorio más importante para el silvestrismo en Colombia.

“Bucaramanga, una vez más, ratifico el amor que tienes por todo el silvestrismo, gracias, gracias ¡Qué belleza! Estamos desde el 2005″, dijo el gran cantante.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella durante su concierto en Bucaramanga.
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella durante su concierto en Bucaramanga. | Foto: José Maestre

Ahora, el turno será para Barranquilla este próximo 20 de septiembre en el Estadio Romelio Martínez. La capital del Atlántico está invadida por la ola silvestrista y el poder rojo, sobre todo por la casa Las locuras de Silvestre, que fue inaugurada hace poco en el Malecón del Río y en los últimos días ha recibido cientos de fanáticos por día.

El último baile tour: Colombia

Después de Barranquilla, la gira de Silvestre Dangond y su dupla perfecta, el acordeonero Juancho de la Espriella, con la que le prometen a sus fanáticos y asistentes una experiencia inolvidable del vallenato, continuará en las siguientes ciudades:

  • Medellín: 4 de octubre (quedan últimas boletas)
  • Cartagena: 11 de octubre
  • Cúcuta: 18 de octubre (Últimos días a la venta con descuentos)
  • Ibagué: 1 de noviembre (ya a la venta)
  • Pereira: 22 de noviembre
  • Villavicencio: 6 de diciembre
  • Riohacha: 20 de diciembre
  • Santa Marta: 3 de enero de 2026
  • Sincelejo: 17 de enero de 2026

