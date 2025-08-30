Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante concierto en Bogotá: “Si te duele a ti, nos duele a todos”

El pasado lunes 11 de agosto, la noticia del fallecimiento del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de una larga lucha en una unidad de cuidados intensivos, conmocionó al país entero.

Desde entonces, muchas personas han lamentado el magnicidio del líder político. Recientemente, recibió un homenaje por parte del famoso cantante de vallenato, Silvestre Dangond.

Miguel Uribe Turbay fue homenajeado en el concierto. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Durante su presentación, la foto de Miguel Uribe apareció en la pantalla principal junto con su fecha de nacimiento y fallecimiento.

Mientras se daba este momento, el intérprete de Las locuras mías le habló al público señalando que este era un fallecimiento que le dolía al país entero.

“Sé que te duele Bogotá, por eso lo traje a recordación, porque sé que te duele. Y si te duele a ti, nos duele a todos”, dijo frente a todo su público, justo antes de cantar su canción Gracias“.

Silvestre Dangond rindió un emotivo homenaje a Miguel Uribe Turbay en su concierto en Bogotá y reconoció que su muerte duele al país entero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8o5e9I1FOB — Revista Semana (@RevistaSemana) August 30, 2025

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, mostró homenaje a su hermano en concierto de Silvestre Dangond

A través de sus redes sociales, María Carolina Hoyos también mostró una fotografía del escenario del cantante vallenato en la que se puede ver su rostro.

Carolina acompañó esta foto con un mensaje en el que dejó claro que, aunque pasen los días, las semanas, sigue extrañando y seguirá extrañando a su hermano Miguel.

“Qué falta haces Miguel. Te amo mi Miguel del alma. @silvestredangond gracias!”, escribió.

En otra fotografía, en la que se puede ver a Miguel Uribe Turbay con una enorme sonrisa en su rostro, Carolina expresó que esa sonrisa nunca la podrá olvidar.

“Miguel, esa sonrisa la tengo tatuada en mi corazón”, añadió.

María Carolina Hoyos mostró el homenaje que Silvestre Dangond le hizo a su hermano, Miguel Uribe Turbay, durante su concierto en Bogotá. | Foto: Instagram de María Carolina Hoyos

Silvestre Dangond envió mensaje el día de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Ese mismo 11 de agosto, el cantante vallenato se pronunció a través de sus redes sociales lamentando el fallecimiento del político, enviando también sus condolencias a la familia que hoy atraviesa un grande dolor.

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimmiento de Miguel Uribe Turbay. Silvestre Dangons, familia y equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un colombiano ejemplar que dedicó su vida al servicio público sin compromiso, integridad y amor por su país”, escribió.

Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político. | Foto: Instagram @silvestredangond