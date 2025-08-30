Suscribirse

Gente

Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante concierto en Bogotá: “Si te duele a ti, nos duele a todos”

María Carolina Hoyos también mostró este emotivo gesto.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante su concierto en Bogotá.
Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante su concierto en Bogotá. | Foto: Instagram: @mcarolinahoyost

El pasado lunes 11 de agosto, la noticia del fallecimiento del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de una larga lucha en una unidad de cuidados intensivos, conmocionó al país entero.

Desde entonces, muchas personas han lamentado el magnicidio del líder político. Recientemente, recibió un homenaje por parte del famoso cantante de vallenato, Silvestre Dangond.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay fue homenajeado en el concierto. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Durante su presentación, la foto de Miguel Uribe apareció en la pantalla principal junto con su fecha de nacimiento y fallecimiento.

Mientras se daba este momento, el intérprete de Las locuras mías le habló al público señalando que este era un fallecimiento que le dolía al país entero.

Contexto: La silla que ocupó Miguel Uribe Turbay en el Senado se quedará vacía hasta 2026

“Sé que te duele Bogotá, por eso lo traje a recordación, porque sé que te duele. Y si te duele a ti, nos duele a todos”, dijo frente a todo su público, justo antes de cantar su canción Gracias“.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, mostró homenaje a su hermano en concierto de Silvestre Dangond

A través de sus redes sociales, María Carolina Hoyos también mostró una fotografía del escenario del cantante vallenato en la que se puede ver su rostro.

Carolina acompañó esta foto con un mensaje en el que dejó claro que, aunque pasen los días, las semanas, sigue extrañando y seguirá extrañando a su hermano Miguel.

Contexto: Condenaron al menor capturado y judicializado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Qué falta haces Miguel. Te amo mi Miguel del alma. @silvestredangond gracias!”, escribió.

En otra fotografía, en la que se puede ver a Miguel Uribe Turbay con una enorme sonrisa en su rostro, Carolina expresó que esa sonrisa nunca la podrá olvidar.

“Miguel, esa sonrisa la tengo tatuada en mi corazón”, añadió.

María Carolina Hoyos mostró el homenaje que Silvestre Dangond le hizo a su hermano, Miguel Uribe Turbay, durante su concierto en Bogotá.
María Carolina Hoyos mostró el homenaje que Silvestre Dangond le hizo a su hermano, Miguel Uribe Turbay, durante su concierto en Bogotá. | Foto: Instagram de María Carolina Hoyos

Silvestre Dangond envió mensaje el día de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Ese mismo 11 de agosto, el cantante vallenato se pronunció a través de sus redes sociales lamentando el fallecimiento del político, enviando también sus condolencias a la familia que hoy atraviesa un grande dolor.

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimmiento de Miguel Uribe Turbay. Silvestre Dangons, familia y equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un colombiano ejemplar que dedicó su vida al servicio público sin compromiso, integridad y amor por su país”, escribió.

Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político.
Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político. | Foto: Instagram @silvestredangond

Y añadió: “Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso y abrazamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y colegas en este momento de profundo dolor. La huella que dejó en la vida política y social de Colombia permanecerá viva en la memoria de todos quienes lo conocieron y valoraron su labor”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo pronunciamiento del colegio de Valeria Afanador tras su muerte: “Queremos ser claros”

2. Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich y video es tendencia en redes: así fue

3. Confirman que el cuerpo hallado en Río Frío, en Cajicá, corresponde a la niña Valeria Afanador

4. Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante concierto en Bogotá: “Si te duele a ti, nos duele a todos”

5. Luis Díaz falló insólito gol debajo del arco con Bayern Múnich en Bundesliga: estaba solo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Silvestre DangondMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.