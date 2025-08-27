Condenaron al menor capturado y judicializado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Durante la acusación formal que hizo la Fiscalía en contra del menor detenido, luego del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, el señalado responsable decidió aceptar su responsabilidad, lo que aceleró su juzgamiento y este miércoles, 27 de agosto, se conoció la primera condena por el magnicidio.

El menor de edad confesó ser el autor material del atentado en contra del precandidato presidencial, la Fiscalía lo presentó ante un juez y, después de dos meses de proceso, se confirmó una condena a siete años de internamiento en centros para menores.

A la cárcel fue enviado el sexto capturado por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía le imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento.

Ante la condena, Víctor Mosquera Marin, el abogado de Uribe Turbay se pronunció en su cuenta de X y señaló que: “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.

El menor es quien aparece en los videos de seguridad recuperados por los investigadores que llegaron hasta el barrio Modelia y en la escena del crimen. En esas imágenes se observa cómo llega una motocicleta, luego se sube a un vehículo, deja la chaqueta que llevaba puesta y camina en dirección al parque El Golfito, donde se encontraba el senador.

El reporte de los investigadores muestra la forma en que este menor se acerca por la espalda del precandidato presidencial y sin mediar palabra saca un arma de 9 mm y dispara en repetidas oportunidades en contra de Miguel Uribe Turbay, quien cae de manera inmediata al suelo; posteriormente el menor huyó del lugar.

Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use…

Dos cuadras adelante, el joven fue capturado por la comunidad, los policías que se encontraban en la escena y algunos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacían parte del esquema de seguridad del precandidato presidencial. Estuvo a punto de ser linchado y recibió un impacto de bala en una pierna, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión a Cristian Camilo González Ardila, por su presunta participación en el atentado contra el senador y el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en el occidente de Bogotá”, dijo la Fiscalía en la judicialización.

En la clínica y ante un juez de menores, la Fiscalía imputó cargos por el delito de tentativa de homicidio, el menor no aceptó su responsabilidad, aparentemente, como una estrategia de defensa que luego se concretó cuando reconoció ser el autor material del magnicidio. Luego llegaron las declaraciones de los otros implicados que admitieron la participación del menor en este hecho.

“Yo arranco para el parque El Golfito porque estaba como a tres cuadras. Como yo llego a la esquina del parque, el semáforo estaba en rojo y escucho el tiroteo. Escucho que estaban dando plomo de lo lindo. Yo escuché como unos seis disparos, más o menos. Cuando veo que todo el mundo se asusta y sale corriendo y no le dan paso a la calle”, señaló Cristian González Ardila.

El barbero que terminó siendo el cerebro detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País- con fotos de Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios. Y x/@Rincon001A