La silla que ocupó Miguel Uribe Turbay en el Senado se quedará vacía hasta 2026

La silla que ocupó Miguel Uribe Turbay en el recinto de la Plenaria del Senado durante las últimas tres legislaturas se mantendrá vacía hasta 2026, como un homenaje de los congresistas al fallecido senador y precandidato a la Presidencia, quien fue víctima de un magnicidio.

La nueva senadora María Angélica Guerra, quien ocupará su curul y también pertenece al Centro Democrático, será ubicada en otro asiento del recinto con el objetivo de preservar el espacio que le correspondía a Uribe Turbay durante el periodo que finaliza el 20 de junio de 2026.

Esa decisión fue avalada después del debate de una proposición que presentó el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, en el marco de la plenaria, y que fue respaldada por la mayoría del recinto legislativo.

Por eso, el asiento en donde el fallecido congresista encabezó sus luchas de oposición permanecerá intacto, con la bandera de Colombia en frente, hasta que se elija un nuevo Congreso en las próximas elecciones legislativas.

“Teniendo en cuenta la lamentable y violenta desaparición del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio que generó un profundo dolor en esta corporación y en la nación, solicito que, como acto simbólico de honor y respeto a su memora, su asiento asignado en el recinto del Senado permanezca sin ocuparse, con la bandera de Colombia, hasta el 19 de julio del año 2026”, se lee en la proposición. Esto significa que ese puesto solo será ocupado por un parlamentario que sea elegido el próximo año.

Jota Pe Hernández apuntó que esa decisión es un homenaje a la labor legislativa de Uribe Turbay y el compromiso que tuvo con la democracia colombiana. El senador murió tras ser víctima de un atentado mientras estaba en un acto de campaña en el barrio Modelia de Bogotá, después de dos meses de luchar por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

“Que su ausencia física se convierta en una presencia simbólica y permanente en este recinto, recordándonos la trascendencia de proteger la vida, salvaguardar el debate democrático y fortalecer nuestras instituciones”, pidió el senador en la proposición.